  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

65 yaş üstündekiler nasıl seyahat edecek? 65 yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Serbest bırakılmıştı! DHKP-C'li Taylan Kulaçoğlu hakkında sıcak gelişme

Lokanta usulü acılı ezmenin tarifi | Acılı ezme malzemeleri

65 yaş üstü memleketlerine gidebilir mi? | 65 yaş üstü köylerine gidebilir mi?

LGS'de maske takmak zorunlu mu? | YKS'de maske takma zorunlu mu?
için kalan
Ekonomi

ABD'li perakende zinciri Target'ın çevrim içi satışları Kovid-19 sürecinde yüzde 141 arttı

Yeniakit Publisher
2020-05-20 19:54:30 -
ABD'li perakende zinciri Target'ın çevrim içi satışları Kovid-19 sürecinde yüzde 141 arttı

WASHINGTON (AA) - ABD'nin büyük alışveriş mağazalarından Target'ın çevrim içi satışları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkili olduğu ilk çeyrekte yüzde 141 artış kaydetti.

Target'tan yapılan açıklamada, şirketin ilk çeyrek satışlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,8 artış gösterdiği bildirildi.

Bu dönemde ABD'li perakende devinin mağaza satışlarının yüzde 0,9 yükseldiğinin belirtildiği açıklamada, elektronik ticaret satışlarının ise yüzde 141 arttığı kaydedildi.

Şirketin açıklamasında, firmanın toplam gelirinin ise ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,3 artarak 19,6 milyar dolara ulaştığı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Target Corporation Üst Yöneticisi (CEO) Brian Cornell, yılın ilk çeyreğinde Kovid-19 salgını nedeniyle benzeri görülmemiş zorluklarla karşı karşıya kaldıklarını ve şirketin bunlara karşı olağanüstü bir direnç gösterdiğini belirtti.

Cornell, çalışanların özverisi, sürdürülebilir iş modeli ve güçlü bilançosuyla Target'ın Kovid-19 krizinden daha güçlü bir perakende firması olarak çıkacağına emin olduğunu vurguladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı