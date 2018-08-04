ABD'li Newsweek paçavrasından küstah çağrı! 'Erdoğan ve Türkiye'ye operasyon düzenleyin'

ABD'li Newsweek dergisinden Türkiye'ye operasyon çağrısı yapıldı.

31 Temmuzda yayımlanan "Erdoğan Kürtleri kırmak ve Osmanlı'yı diriltmek istiyor" başlıklı haberde skandal ifadeler kullanıldı. Jonathan Watchel ve Albert Watchel imzalı haberde, Türkiye'nin son yıllardaki dış politikasına değinildi.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde, dış politikada saldırgan bir tutum izlendiği bahsedilirken, iç siyasette de Kürtlerin kullanıldığını ve 2013 yılındaki "Kürt açılımı"na rağmen son dönemlerde Kürtlere karşı saldırgan bir politika izlendiği belirtildi.

Newsweek'in haberinde, Türkiye'nin "terör rejimi"ne doğru yöneldiğine ve Türkiye'nin bir zamanlar demokratik ve ılımlı olduğuna değinildi. Türkiye'nin Suriye'de Esed rejimini devirmek istediği ifade edilirken bölgedeki operasyonlarda Kürtlerin katledildiği iddia edildi.

Haberde, Erdoğan'ın, "Sünnilerin lideri" sıfatıyla hareket ettiğini ve Orta Doğu'da karmaşa yarattığı iddia edildi. Türkiye'nin Rusya ve Amerika'yla ikili ilişkilerinin bulunduğu belirtilirken, Erdoğan'ın dış politikasının ikilik içerdiği ve akıl dışı olduğu iddia edildi.

"ÖZGÜR DÜNYA TÜRKİYE'YE KARŞI HAREKETE GEÇMELİ"

Jonathan Watchel ve Albert Watchel tarafından yazılan haberin sonunda, çok tartışılacak ifadeler yer aldı. Türkiye'nin tüm dünya açısından tehlikeli olduğunu ve "dünyanın en güçlü devleti olan Amerika"nın çok önemli yardımlarda bulunabileceğine değinildi.

Haberde, Türkiye'ye operasyon çağrısında bulunulurken, "özgür dünya Erdoğan'a karşı ne kadar çabuk hareket ederse, dünyamız o kadar güvenli olacaktır. Türkiye dönüştürülmeli" ifadelerinde bulunuldu.

SÖZCÜ KALIN’DAN SERT TEPKİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD menşeli yayın organı Newsweek dergisinde çıkan bir makalenin, Türkiye konusundaki en kötü yazılardan biri olduğunu belirtti.

Kalın, Twitter hesabında, Newsweek'de yayınlanan, "PKK ve FETÖ terör örgütleri propagandasının, gerçekler ve ideolojik paranoya olarak analiz edilerek sunulduğu" makalenin, Türkiye hakkında en kötü yazılardan biri olduğu paylaşımını yaptı.

İbrahim Kalın, paylaşımında "24 Haziran seçimleri geçtiğine göre Newsweek şimdi de Türkiye'de yeni bir darbe girişimi çağrısı mı yapıyor?" ifadesini kullandı.