ABD'li General Myles Caggins: PYD ile birlikte çalışıyoruz

DEAŞ’la Mücadele Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Myles Caggins, terör örgütünü ortadan kaldırmak için Haseke ve Deyrezor’da, terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ile birlikte çalıştıklarını söyledi.

Rojava’da Uluslararası Koalisyon ve DSG "yetkili"leri DEAŞ’a yönelik operasyonların sonucuna ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi.

Rudaw’a konuşan ABD’li General Myles Caggins, “Askerlerimiz Haseke ve Deyrezor’da DEAŞ’ı bitirmek için DSG ile birlikte çalışıyor” dedi.

Kobani’ye asker sevketmeye dair bir planlarının olmadığını belirten General Caggins, “Haseke ve Deyrezor dışında kalan bölgelerde DEAŞ’a karşı askeri operasyonlar düzenlemesi için DSG’ye yardım edebiliriz” ifadelerini kullandı.