ABD'li fikir adamı Jeffrey Sachs: İran saldırısı hukuk dışı

Amerikalı düşünür Jeffrey Sachs, ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırısını "yasa dışı ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın ağır bir ihlali" olarak nitelendirerek, İsrail ve ABD'yi Arap dünyasında savaşlar çıkarmakla suçladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun saldırının ABD anayasasına uygun olduğu yönündeki açıklamalarına yanıt veren Sachs, ABD'nin 1945'te BM Şartı'nı onayladığını hatırlattı. Sachs, şartın 2. maddesinin 4. fıkrasının "hiçbir devletin bir başka devlete karşı egemenliğini elinden almak için güç kullanamayacağını" belirttiğini vurgulayarak, "ABD ve İsrail'in yaptığı tam olarak budur" dedi.

Al Jazeera Mubasher'a konuşan Sachs, İran'a yönelik saldırının dünya barışını tehlikeye attığını ve çok sayıda insanın ölümüne neden olduğunu belirterek operasyonun derhal durdurulması gerektiğini savundu.

"İsrail Barıştan Bahsedip Savaş Yapıyor"

ABD'li düşünür, tüm dünya için devasa ekonomik sonuçları olacak bu savaşın devam etme ihtimalini dışlamazken, dünya hükümetlerinin İran'a yönelik bu "önceden planlanmış saldırıya" karşı durmasını umduğunu belirtti. Washington ve Tel Aviv'in savaşı kendi tercihleriyle başlattığını hatırlatan Sachs, İsrail'i "Orta Doğu ve Afrika'da kaosa neden olan, tüm bölgede istikrarsızlık kaynağı olan haydut bir devlet" olarak tanımladı. İsrail'in barıştan bahsettiğini ancak savaş ürettiğini söyledi.

Sachs; ABD ve İsrail'in Gazze Şeridi'nin yanı sıra Libya, Sudan, Suriye, Lübnan ve Irak'ta savaşları ateşlediğini savunarak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu kaosa neden olmakla ve Gazze'deki soykırımdan sorumlu olmakla suçladı.

Ortak Strateji: Tam Hakimiyet

İran'daki rejim değişikliği çabalarına ilişkin soruyu yanıtlayan Sachs, ABD ve İsrail'in hedefinin İran rejimini devirmek olduğunu açıkça ilan ettiklerini söyledi. Bunun Netanyahu'nun 40 yıllık rüyası olduğunu belirten Sachs, "Netanyahu yıllardır İran'ın nükleer bombaya sahip olmak üzere olduğunu söylüyor ve yaklaşık 30 yıldır bu konuda yanılıyor" dedi.

2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmayı (JCPOA) hatırlatan Sachs, Netanyahu'nun Başkan Donald Trump'a bu anlaşmayı yırtıp atması gerektiğini söylediğini ve Trump'ın da 2018'de bunu yaptığını belirtti. Sachs ayrıca, ABD ve İsrail'in, "İslam dinine aykırı olduğu gerekçesiyle İran'ın nükleer bombaya sahip olamayacağına dair fetva veren" Dini Lider Ali Hamaney'i öldürdüğüne dikkat çekti.

Sachs'a göre ABD ve İsrail bölge üzerinde tam kontrol istiyor: "Ortak stratejileri, İsrail'in Orta Doğu'da, Arap Yarımadası'nda ve İran üzerinde baskın güç olması gerektiğini söylüyor. ABD de bunu dünyadaki hegemonyasının bir parçası olarak kullanmak istiyor." Sachs, Amerikan halkının başarılı olmayan ve barış getirmeyen savaşlarda trilyonlarca dolar harcadığını vurguladı.

Jeffrey Sachs, İran'ın kolay kolay teslim olmayacağını ve saldırıların İran'ın savaşma kapasitesini bitirmesinin pek olası görünmediğini belirterek sözlerini tamamladı.

