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ABD'li casus Brunson'ın avukatı açıkladı! Kritik gün yarın

FETÖ" ve PKK ile bağlantıları bulunduğu için tutuklanan ve Türkiye'de devam eden yargı süreci kapsamında İzmir'de ev hapsinde bulunan ABD'li casus rahip Andrew Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt, Brunson'ın ev hapsinin kaldırılması için yarın AYM'ye başvuruda bulunacaklarını açıkladı.

02 Ekim 2018 Salı 12:22
ABD'li casus Brunson'ın avukatı açıkladı! Kritik gün yarın

Terör örgütü FETÖ'nün 2 yıl önceki hain darbe girişiminin ardından hükümetin darbe girişiminden sorumlu tuttuğu "FETÖ" ve PKK ile bağlantıları bulunduğu suçlamalarıyla tutuklanan ve Nisan ayında yargılanmaya başlayan ABD'li casus rahip Andrew Brunson, Temmuz ayında ev hapsine alınmış ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu.

ABD yönetimi Brunson'ın serbest bırakılmama kararına tepki göstererek bazı Türk bakanlara yönelik yaptırım kararı açıklamış ve Türkiye'ye yönelik olarak çelik ve alüminyumdaki gümrük vergilerinin iki katına çıkarılmasına karar vermişti.

‘AYM'ye yarın başvuru yapacağız’

Reuters'a konuşan Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt,"Ev hapsinin kaldırılmasına yönelik başvuruyu Anayasa Mahkemesi'ne yarın yapacağız. Yurtdışına çıkış yasağı ile ilgili maddeyi de başvurumuza koyacağız fakat AYM seyahat özgürlüğü konusuna bakmıyor. 12 Ekim'den önce bir karar çıkmasını beklemiyorum, fakat biz başvurumuzu duruşma öncesinde yapmış olmak istiyoruz" dedi.

35 yıl hapis cezası alabilir

İzmir'de devam eden yargılaması kapsamında 12 Ekim'de mahkemeye çıkacak olan Brunson, hakkındaki suçlamalardan suçlu bulunması halinde 35 yıla kadar hapis cezası alabilir. Avukatının daha önce İzmir'deki mahkemeye ev hapsinin sona erdirilmesi ve yurtdışına çıkış yasağının kaldırılması talebiyle yaptığı başvurular mahkemece reddedilmişti.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 12:22
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