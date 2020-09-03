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Dünya ABD'den yaptırım kararı
Dünya

ABD'den yaptırım kararı

ABD, İran'dan petrol aldıkları ve petrol alanında iş birliği yaptıkları gerekçesi ile beş şirkete yaptırım uyguladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-03 20:58:00 -
ABD'den yaptırım kararı

ABD, İran'dan petrol almaları ve petrol alanında iş birliği yapmaları nedeniyle aralarında Çinlilerin de bulunduğu beş şirkete yaptırım uyguladı.

Yaptırım kararıyla ilgili ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından yapılan açıklamada, İran merkezli Sino Enerji, Çin merkezli Zhihang Gemicilik, Abadan Rafineri Şirketi, New Far Uluslararası Lojistik, ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Chemtrans Petrokimya Ticaret isimli şirketlerin yaptırım listesine eklendiği bildirildi.

Yaptırım gerekçesinin bu şirketlerin İran'dan petrol veya petrol ürünleri satın almak, satmak, taşımak ve pazarlamak yolu ile Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) İran'a uyguladığı yaptırımları delmesi gösterilirken, öte yandan şirket CEO'larının da bireysel yaptırım listesine eklendiği ifade edildi.

Mike Pompeo yaptığı açıklamada, İran petrol endüstrisinin Tahran'ın Orta Doğu'daki zararlı faaliyetlerini yürütme konusunda en büyük para kaynağı olduğunu, bugün aldıkları kararın, Amerika'nın, İran rejiminin terörü desteklemek için kullandığı finansal kaynaklarını bitirmeye yönelik kararlılığını gösterdiğini belirterek İran'a bu kaynakları yıkım ve kaosa harcayarak İran halkının refahını baltalamayı durdurması çağrısı yaptı.

ABD'den İran yaptırımları

8 Mayıs 2018 tarihinde ABD Başkanı Donald Trump, nükleer anlaşmadan çekildiğini açıklamıştı.

Trump, İran'ın Amerikan dolarına erişimini, devlet tahvili satmasını, altın ve diğer değerli madenler ile alüminyum, kömür, çelik gibi metallerle ticaret yapmasını, yolcu uçağı veya parçalarını ithal etmesini önleyen yaptırım paketini 3 ay sonra resmen uygulamaya koymuştu.

180 günlük sürenin dolmasından sonra Amerika'nın İran'a yönelik ikinci yaptırım paketi ise 5 Kasım 2018'de devreye girmişti.

Bu paket ile beraber İran Ulusal Petrol Şirketi, İran Petrol Ticaret Şirketi ve Ulusal Tanker Şirketine uluslararası kısıtlamalar getirilmiş, ekonomisi büyük ölçüde petrole dayalı olan İran'dan petrol ve petrol ürünlerinin satışına yaptırımlar getirilmişti.

İran ile uluslararası güçler arasında 2015 yılında yapılan nükleer anlaşmada silah ambargosunun 18 Ekim 2020 tarihinde kaldırılmasını öngören bir hükmün bulunduğu bildiriliyordu.

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