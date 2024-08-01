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Dünya ABD'den Venezuella'ya tehdit : Sabrımız tükeniyor!
Dünya

ABD'den Venezuella'ya tehdit : Sabrımız tükeniyor!

Yeniakit Publisher
2024-08-01 09:54:00 - 2024-08-01 10:01:27
ABD'den Venezuella'ya tehdit : Sabrımız tükeniyor!

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, Venezuella'daki seçimlerle alakalı ciddi endişelerinin olduğunu belirterek, "Bizim ve uluslararası toplumun sabrı tükeniyor." dedi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Direktörü Kirby, günlük basın brifinginde, Venezuela'daki son gelişmeleri değerlendirdi.

Kirby, Venezuela'daki seçim sonuçlarının "demokratik standartları" ve "seçim güvenliği ilkelerini" sağlamadığını savunan bağımsız raporlara tamamen katıldıklarını ve bundan dolayı Nicolas Maduro yönetimini bir an önce kapsamlı seçim sonuçlarını açıklamaya çağırdıklarını belirtti.

"SABRIMIZ TÜKENİYOR"

Kirby, "Bizim ve uluslararası toplumun sabrı tükeniyor. Venezuela seçim otoritelerinin, tam ve kapsamlı seçim sonuç verilerini açıklamalarını bekliyorum, öyle ki herkes sonuçları görebilsin." diye konuştu.

Venezuela halkının sokaklara çıkmasını anlayışla karşıladıklarını ve kimseyi suçlayamayacaklarını dile getiren Kirby, ülkede artan siyasi şiddet olaylarından da endişe duyduklarını ve bu olaylardan dolayı Maduro yönetimini suçladıklarını ifade etti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

VENEZUELA'DAKİ DEVLET BAŞKANI SEÇİMİ

Venezuela Seçim Konseyinin duyurduğu sonuçlara göre Nicolas Maduro, yüzde 51,20 oy oranıyla devlet başkanı seçimini üçüncü kez kazanmıştı.

Seçimlerin tamamlanmasının ardından 29 Temmuz'da açıklama yapan muhalefet, Ulusal Seçim Konseyi verilerinin doğru olmadığını, sonuçların hileli olduğunu öne sürmüştü.

Ülkede seçim sonuçlarının hileli olduğu gerekçesiyle düzenlenen protestolarda güvenlik güçleri ile göstericiler arasında çıkan olaylarda şimdiye kadar 11 kişi hayatını kaybetti.

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