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ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...

ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi David Satterfield, Anıtkabir'i ziyaret ettiği sırada şeref defterini imzalayarak "Türkiye, Amerika'nın stratejik ortağı ve NATO müttefikidir" yazdı.

04 Eylül 2019 Çarşamba 16:52
ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...

ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi David Satterfield, Anıtkabir’i ziyaret etti. Satterfield, "Türkiye, Amerika'nın stratejik ortağı ve NATO müttefikidir. Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana sahip olduğumuz bu önemli ilişki, bundan sonra da devam edecektir" dedi.

ABD tarafından Ankara Büyükelçiliği'ne atanan David Satterfield, Anıtkabir’i ziyaret etti. Aslanlı Yol'dan yürüyen Satterfield ve beraberindeki ABD heyeti, mozoleye çelenk bıraktı.

Saygı duruşunun ardından şeref defterini imzalayan Satterfield, şunları yazdı:

"Türkiye, Avrupa ve dünya açısından önem arz eden bir dönemde Amerika Birleşik Devletleri’ni Ankara’da temsil etmekten onur duyuyorum. Türkiye, Amerika'nın stratejik ortağı ve NATO müttefikidir. Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana sahip olduğumuz bu önemli ilişki, bundan sonra da devam edecektir. Ortak hedeflerimiz doğrultusunda birlikte çalışmak için sabırsızlanıyorum.”

 

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 16:52
  1. Ankara
  2. ABD
  3. David Satterfield

YORUM YAZ

  • IsmailIsmail25 dk önce
    Sen oyle zannet.
  • AlperenAlperen38 dk önce
    Şerefsizlerin sözüne güvenilmez.
  • DATMANNDATMANN45 dk önce
    BU AMERIKASI GIBI YALANCI ANCAK ISRAIL VE ALMANYA OLABILIR BUNLARIN VADLERI ILE SÖYLEDIKLERI KESIN YALANDIR BU OROS MUSOROS MU PICLERINE INANMAK INTIHAR DEMEKTIR
  • ahmetahmet51 dk önce
    yedik mi? yok yemedik
  • BİZ KANADAYA SİZE SALDIRSINDİYE 30 BİN TIR SİLAH VERSEK NEDERDİNİZ GÖTBİZ KANADAYA SİZE SALDIRSINDİYE 30 BİN TIR SİLAH VERSEK NEDERDİNİZ GÖT54 dk önce
    ONUN İÇİNMİ 30 BİN TIR SITRATEJİK DOSLARININ DÜŞMANINA SİLAH VERİYONUZ
  • ghgh56 dk önce
    tipsiz meymenetsiz alçak işgalciler ırakta suriyede libyada afganistanda zamanında nato üyeleriolsaydı en azından işgal olmayacaktı ne şans yav iranda natto varşova sscb üyesi zamanında olsaydı en azından işgal savaştehdidiyle karşı karşıya kalmayacaklardı nice doğru düşündüklerimiz var ama zaman öyle hızlı geçiyorki bu saatten sonra ne desek boş anlamsız

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