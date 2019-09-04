ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...

ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi David Satterfield, Anıtkabir’i ziyaret etti. Satterfield, "Türkiye, Amerika'nın stratejik ortağı ve NATO müttefikidir. Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana sahip olduğumuz bu önemli ilişki, bundan sonra da devam edecektir" dedi.

ABD tarafından Ankara Büyükelçiliği'ne atanan David Satterfield, Anıtkabir’i ziyaret etti. Aslanlı Yol'dan yürüyen Satterfield ve beraberindeki ABD heyeti, mozoleye çelenk bıraktı.

Saygı duruşunun ardından şeref defterini imzalayan Satterfield, şunları yazdı:

"Türkiye, Avrupa ve dünya açısından önem arz eden bir dönemde Amerika Birleşik Devletleri’ni Ankara’da temsil etmekten onur duyuyorum. Türkiye, Amerika'nın stratejik ortağı ve NATO müttefikidir. Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana sahip olduğumuz bu önemli ilişki, bundan sonra da devam edecektir. Ortak hedeflerimiz doğrultusunda birlikte çalışmak için sabırsızlanıyorum.”