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Dünya ABD'den sürpriz Venezuela hamlesi
Dünya

ABD'den sürpriz Venezuela hamlesi

ABD’nin Rusya’nın uluslararası ittifaklarını daraltmak ve yaptırımlardan doğacak petrol ihtiyacı için alternatifler aramak amacıyla Venezuela'ya üst düzey heyet gönderdiği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-07 10:21:00 -
ABD'den sürpriz Venezuela hamlesi

New York Times (NYT) gazetesinin diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, Washington'dan üst düzey yetkililerin, dün Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümeti ile görüşmek üzere başkent Caracas'a gittiği belirtildi.

Söz konusu ziyaretin ABD'nin Maduro hükümeti ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiği 2019'dan bu yana en yüksek düzeyde temas olduğuna dikkati çekilen haberde, ziyaretin amacı (ABD Başkanı Joe) Biden yönetiminin Ukrayna savaşı bağlamında Rusya’yı geri kalan uluslararası müttefiklerinden ayırma çabası olarak değerlendirildi.

Haberde, ABD'nin uyguladığı yaptırımlara karşılık Maduro hükümetinin ekonomik ve siyasi olarak Rusya, İran ve Çin ile ilişkilerini geliştirdiği vurgulanarak, Rus enerji şirketleri ve bankalarının, yaptırımlara rağmen Venezuela'nın ülkenin en büyük döviz kaynağı olan petrolü ihraç etmeye devam etmesine izin vermede etkili olduğu kaydedildi.

Venezuela işaret edildi

Haberde, ABD ve müttefiklerinin, Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rusya'yı cezalandırmak amacıyla Rus petrol ve gaz ihracatına yönelik yaptırımları düşünmeye başladığında, her iki büyük Amerikan siyasi partisine bağlı önde gelen bazı isimlerin potansiyel bir ikame olarak Venezuela'yı işaret ettiği belirtildi.​​​​​​​

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının, ABD'yi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Latin Amerika'daki müttefiklerine daha fazla dikkat etmeye sevk ettiğine vurgu yapılan haberde, Washington'ın, Rusya ile gerginliğin derinleşmesi halinde Rusya’nın Güney Amerika'daki müttefiklerinin güvenlik tehdidi haline gelebileceğine inandığı yorumu yapıldı.

Haberde, ayrıca Venezuela ziyareti ile ABD’nin, Rusya ekonomisinin yaptırımlarla çökmesi durumunda, Putin’i daha zayıf müttefik olarak görmeye başlayacak Latin Amerika’daki otokrasilerle ilişkilerini ilerletme fırsatı olarak kullanabileceği değerlendirmesi de yer aldı.

Dışişleri ve Beyaz Saray’dan kıdemli diplomatların yer aldığı ABD heyetinin Caracas’ta ne kadar kalacağının ise bilinmediği kaydedildi.

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