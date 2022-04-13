ABD'den skandal 'Türkiye' raporu! Alçaklıklarını böyle sürdürdüler

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yayınladığı “2021 Türkiye İnsan Hakları Raporu”nda, PKK ve FETÖ ön plana çıktı.

Amerikan Dışişleri Bakanlığı, önceki yıllarda olduğu gibi FETÖ için “Fethullah Gülen Hareketi” ifadesini kullandı.

“Sözde FETÖ darbesi" dediler

Amerika, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimini “Başarısız darbe girişimi” olarak tanımladı ve “sözde FETÖ darbesi” dedi.

Raporda şu ifade kullanıldı: “Türkiye hükümeti, Fethullah Gülen’i, darbenin arkasında olmakla suçluyor. Türkiye, Fethullah Gülen ile 2016 darbe girişimi arasında sözde bir bağ olduğunu iddia ediyor.”

Terörist tutuklular için "siyasi tutuklu" ifadesi kullanıldı

ABD Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK ve FETÖ üyelerinin “şüpheli deliller” ile tutuklandığını ve birçok kişinin “siyasi tutulu” olduğu yalanını öne sürdü.

Amerika’nın hazırladığı “İnsan Hakları Raporu”nda, keyfi tutuklamalar yapıldığı ve bunun için “FETÖ ve PKK terör örgütü üyeliklerinin gerekçe olarak gösterildiği” ancak bunların “sözde” gerekçeler olduğu iddia edildi.

PKK terör örgütü ama sivil ölümlerden Türkiye sorumlu

Terör örgütüne toz kondurmayan ABD, “PKK, hükümet güçlerine karşı yürüttüğü kampanyaya devam etti” dedikten sonra, Türkiye’nin sınır içi ve sınır ötesi harekatlarında sivillerin öldüğünü ve Türkiye’nin sivillerin hayatını korumak için yeterince önlem almadığını belirtti.

ABD, PKK için “terörist” ifadesini kullandı ancak Türkiye’nin PKK ile mücadelesinde hak ihlalleri yapıldığını ve PKK ve FETÖ tutuklularının “işkenceye maruz kaldığını” iddia etti.

Osman Kavala ayrıntısı

Raporda, Osman Kavala hakkında şu ifadeler kullanıldı: “Önemli iş insanı Osman Kavala, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına rağmen hala tutuklu. 15 Temmuz darbe girişimiyle olan sözde bağı ve 2013 Gezi Parkı olayları sebebiyle yargılanıyor.”

İçişleri Bakanlığı hedefte

Amerika’nın raporunda, İçişleri Bakanlığı ve Süleyman Soylu hedef aldındı.

Anadolu Ajansı’nın eski muhabiri Musab Turan’ın, geçen sene dönemin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a ve eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye yönelik gerçekleştirdiği provokasyona değinildi.

Amerikan Dışişleri Bakanlığı, Musab Turan’ın Anadolu Ajansı’ndan gerçekleştirdiği provokasyon sebebiyle kovulduğu ve hükümetin yeterince şeffaf olmadığı iddiasında bulundu.

Raporda, “Keyfi ve Yasadışı Şekilde Kişiye, Aileye, Özel Hayata, Haneye ve Haberleşmeye Müdahale” başlığı altında İçişleri Bakanlığı’nın, FETÖ mensuplarının ailelerine pasaport vermemesi ve pasaportlarını iptal etmesi bir “hak ihlali” olarak lanse edildi.

Bakan Soylu'nun sapkınları kullanan Batılı ülkeleri suçladığı hatırlatıldı

ABD, Türkiye’nin kendileri tarafından fonlanan eşcinsel sapkınların haklarını ihlal ettiğini söyledi ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sosyal medyadaki “Dört LGBT sapkını gözaltına alındı” paylaşımı buna bir delil olarak sunuldu.

Süleyman Soylu’nun, Batılı ülkeleri “Türkiye’nin milli ve manevi değerlerini yok etmek için LGBT’yi finanse etmekle suçladığı” ifade edildi.

FETÖ’ye, HDP’ye ve PKK'ya geniş yer verildi

Raporda “Gülen” ismi 36 defa, “HDP” 44, “PKK” ise 59 defa geçti.

ABD, HDP’nin baskılandığını, PKK ve FETÖ şüphelilerinin ise yeterli delil olmadan tutuklandığını ve “keyfi tutuklamaya” maruz kaldığını iddia etti.