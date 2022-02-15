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Dünya ABD'den Rusya'ya karşı yeni hamle! Anında karşılık verecekler
Dünya

ABD'den Rusya'ya karşı yeni hamle! Anında karşılık verecekler

Beyaz Saray, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme ihtimaline karşı "Kaplan Ekibi"ni devreye soktu. Ekibin Rusya'nın siber saldırı yapma veya Ukrayna'yı işgal etme senaryolarına hazırlandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-15 20:08:00 -
ABD'den Rusya'ya karşı yeni hamle! Anında karşılık verecekler

ABD'de Beyaz Saray'da "Kaplan Ekibi" adlı grubun, son aylarda Rusya'nın siber saldırı yapma ya da Ukrayna'yı işgal etme senaryolarına hazırlandığı bildirildi.

AA'nın Washington Post gazetesinin üst düzey yetkililere dayandırdığı haberinden aktardığı bilgilere göre, Beyaz Saray'da kurulan "Kaplan Ekibi" aylardır sessiz sedasız çeşitli senaryolara hazırlanıyor.

Rusya'nın Ukrayna'yı kısmi olarak ya da tamamen işgal etme ihtimaline karşı senaryoları ve bu durumda atılacak adımları değerlendiren ekip, aynı zamanda bu ülkenin siber saldırı ihtimaline karşı hazırlıklar yapıyor.

Şu ana kadar saatler süren iki masa başı tatbikat yapan ekip, senaryoları ve verilecek tepkileri canlandırdı.

Yetkililer, bu ekibin tatbikatlarının, kendilerine olacakları ön görme şansı verdiğine işaret etti.

Öte yandan, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Jonathan Finer, "Bizim umudumuz hala bu senaryoların hiçbirini kullanmak zorunda kalmayacağımız diplomatik bir çözüm. Ancak şu anda yapmak zorunda kalırsak her şeye hazırlıklı olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

 

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