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Dünya ABD'den Rusya hamlesi!
Dünya

ABD'den Rusya hamlesi!

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Rusya ile son diplomatik temasları ve Rusya’nın Ukrayna’nın kendi topraklarında “kirli bomba kullanmaya hazırlandığı” iddiasını görüştü.

Yeniakit Publisher
2022-10-25 07:04:00 -
ABD'den Rusya hamlesi!

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, yaptığı yazılı açıklamada, “Savunma Bakanı Lloyd Austin bu ayki NATO Savunma Bakanları toplantısında alınan kararları gözden geçirmek ve bir dizi transatlantik güvenlik konusunu konuşmak üzere NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.” ifadelerini kullandı. 

İki yetkilinin Rusya Ukrayna savaşını da görüştüğünü belirten Ryder, “Rusya ile son diplomatik temasları, Rusya'nın Ukrayna’ya yönelik kendi topraklarında kirli bir bomba kullanmaya hazırlandığı yönündeki yanlış suçlamasını ve Rusya'nın gerilimi düşürmesi gereğini görüştüler. Her iki yetkili de güçlü caydırıcılık ve savunmanın sürdürülmesinin önemi üzerinde anlaştılar.” bilgisini paylaştı. 

Sözcü Austin’in, Genel Sekreter Stoltenberg'e ABD'nin İttifaka bağlılığının devam edeceğine dair güvence verdiğini kaydetti. 

Austin cuma günü Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüşmüştü. 

Şoygu, Pazar günü Türkiye'nin yanı sıra ABD, Fransa ve İngiltere’deki mevkidaşlarıyla gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde Ukrayna’nın "kirli bomba" kullanma hazırlığında bulunduğunu söylemişti.

ABD, İngiltere ve Fransa'nın dışişleri bakanları, savunma bakanları arasındaki görüşmelerin ardından yaptıkları ortak açıklamada, Rusya’nın iddialarını reddederek, gerginliği artırmak için kullanılacak bahaneleri kabul etmeyeceklerini bildirmişti.

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