ABD’den PKK'lı Sabri Ok'a VIP hizmet!

Suriye Kürtleri'nin önde gelen isimlerinden Bağımsız Kürt Rabıtası Başkanı Abdulaziz Temo, PKK elebaşılarından Sabri Ok'un ABD askeri helikopteriyle Suriye'ye getirildiğini söyledi. Yeni Şafak'a yaptığı açıklamada Temo, "ABD, Suriye konusunda en başından bu yana ahlaki davranmadı. Bir yandan Karayılan">Murat Karayılan, Duran Kalkan ve Cemil Bayık için ödül koyan Washington yönetimi, öbür yanda PKK terör örgütünün kurucularından Sabri Ok'u Kandil'den alarak Kamışlı'ya getirdi" dedi. Başkan Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali vermesiyle birlikte ABD'lilerin PKK'nın sözde Avrupa sorumlusu Sabri Ok'u apar topar Kandil'den alarak Kamışlı'ya getirdiklerini kaydeden Temo, şunları söyledi:

Toplantıya yetiştirdiler

"ABD'liler 15 Aralık'ta Sabri Ok'u Kandil'den Suriye'ye getirdi. Kamışlı'ya bağlı Kahtaniye beldesinde PKK'nın Suriye'deki bütün sorumluları ve siyasi temsilcilerinin katıldığı toplantıda TSK-ÖSO ortak harekâtına karşı alınacak askeri ve siyasi tedbirler konuşuldu. Kahtani'deki toplantı Kasr Adale'de (Adalet Sarayı) yapıldı ve 5 saatten fazla sürdü. ABD'liler daha sonra teröristlere moral olsun diye Sabri Ok'u cephe hattında gezdirdi. Sabri Ok'un bu kritik dönemde bölgeye getirilerek PYD'ye yön çizmesi bile PKK ve PYD'nin aynı merkezden yönetildiğinin kanıtıdır.”

17 bin Kürt katledildi

“Biz Suriye Kürtleriyiz ve benim doğup büyüdüğüm yer Kamışlı. Şu an PYD ve YPJ'nin komuta kademesi tamamen ithal teröristlerden oluşuyor. Irak, İran, Türkiye ve Ermenistan'dan getirilen PKK'lılar Suriye'deki savaşı yönetiyor. Suriye'de yaşayan Kürtler maalesef küresel hesaplara kurban ediliyor. Suriye Kürtleri, Kandil merkezli sınır tanımayan çeteler ve Erbil'in (Barzani) bir yandan Irak Merkezi Hükümeti'ne diğer yandan ise Talabani'ye karşı siyasi koz amaçlı taktik hamleleri uğruna kullanılıyor. Biz Suriyeli Kürtler 900 kilometrelik sınıra sahip olduğumuz Türkiye ve bölgede birlikte yaşadığımız diğer etnik unsurlarla adalet ve kardeşlik temelinde bir çözüm istiyoruz. Abdullah Öcalan'ın kurduğu PKK'nın Suriye uzantısı PYD eliyle Suriye'de 2012-2018 döneminde 17 bin Kürt vahşice katledildi. 'Kürtleri himaye ediyor' görüntüsü verilen PKK'nın terörist faaliyetleri sebebiyle ülkeden ayrılan Kürt sayısı 1 milyonu geçti. Sadece Suruç kampında 230 bin Ayn el-Arab vatandaşı yaşıyor. 600 binden fazla Suriye Kürdü de Avrupa'ya sığındı. DEAŞ terörü sebebiyle 500 binden fazla insanımız evlerini yurtlarını terk ederek ülkeden ayrıldı. DEAŞ sonrası PKK döneminde kimse evine dönmediği gibi sürgün edilenlerin oranı da iki katına çıktı. Suriye'nin doğusunda demografik yapının değiştirilmesi konusunda DEAŞ ve PKK aynı planın parçası."

Suriyeli Kürtler harekâtı destekliyor

Şanlıurfa'da 150'den fazla Kürt temsilciyle birlikte Suriye'de yaşayan Kürtlerin sorunlarını konuşmak üzere toplanan Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası son dönem yaşananları da içeren sonuç bildirgesi yayınladı. TSK-ÖSO operasyonunu 'bölge için son şans' olarak niteleyen komisyon, Türkiye ile birlikte hareket etme kararlılığında olduklarını bildirdi. Kentte düzenlenen 'Suriye Kürtleri Nereye?' başlıklı çalıştayda da konuşan Abdulaziz Temo, "YPG (PKK) ile ittifak kuran herkesin karşısındayız. Terör örgütü PKK'yı kim Suriye'den çıkarır veya bu yönde bir karar alırsa, biz bu müdahaleleri destekliyoruz. Bu tür müdahalelerden de mutluluk duyarız" diye konuştu. (Yeni Şafak)