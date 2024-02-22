ABD'den katil İsrail'e 'esir takası' talebi

ABD'den yayın yapan "Axios" haber sitesinin, adı açıklanmayan yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Joe Biden yönetimi ramazan ayından önce Hamas ile İsrail arasında yeni bir esir takası yapılarak, Gazze Şeridi'nde geçici ateşkese varılmasına çalışıyor.

Biden yönetiminin üzerinde durduğu yeni esir takası kapsamında, Gazze'de ramazan ayını da kapsayacak şekilde en az 6 haftalık bir ateşkes öngörülüyor.

Bu kapsamda ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns, İsrail ile Hamas arasında yeni bir esir takası müzakereleri kapsamında cuma günü Paris'e gidecek.

"ESİR TAKASI MÜZAKERELERİNDE İLERLEME KAYDEDİLDİĞİ İDDİASI"

Beyaz Saray'ın Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile bugün Tel Aviv'de yaptığı görüşmedeki gündemlerden biri de esir takası müzakereleri oldu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

McGurk, Gallant'a Hamas ile Mısır ve Katar arasındaki esir takası görüşmelerinde bir miktar ilerleme olduğunu dile getirerek, Biden yönetiminin hem esirlerin durumu hem de ramazan ayının yaklaşması nedeniyle "acil" esir takası mutabakatına inandığı mesajını iletti.

Beyaz Saraylı yetkili ayrıca İsrail'den Paris'te yapılması planlanan müzakerelere heyet göndermesini istedi.

Kaynaklardan biri, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun cuma günü Paris'te yapılacak müzakerelere bir heyetin gönderilmesine ilişkin bir karar almadığını belirtti.

İsrail Savaş Kabinesi'nin perşembe akşamı toplanarak Paris'e heyet gönderilip gönderilmeyeceğini karara bağlayacağı ifade edildi.

Haberde, müzakerelerde İsrail ile Hamas arasında serbest bırakılacak Filistinli esirlerin sayısı ve üç aşamalı olabilecek bir anlaşmanın ilk aşaması için listenin nasıl belirleneceği konusunda büyük farklılıklar olduğu kaydedildi.

NETANYAHU, KAHİRE'DEKİ DÜŞÜK DÜZEYLİ MÜZAKERELERE HEYET GÖNDERMEMİŞTİ

Tel Aviv yönetimi ile Hamas arasında yeni bir esir takası mutabakatı kapsamında Mısır'ın başkenti Kahire'de 13 Şubat'ta bir toplantı yapılmıştı.

İsrail'in yanı sıra ABD, Katar ve Mısırlı yetkililerin katıldığı toplantıdan hiçbir sonuç çıkmamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu toplantının ardından, Kahire'de düşük düzeyli yetkililerin katılacağı esir takası müzakereleri görüşmesine "Hamas'ın yeni bir öneride bulunmadığını" savunarak heyet göndermeyi reddetmişti.

Hamas'ın elinde 130'dan fazla İsrailli esir olduğu belirtiliyor.