ABD’den İran’a yaptırım darbesi: 18 yetkili daha listeye eklendi!

SON DAKİKA
ABD Dışişleri Bakanlığı, İran'daki protestolarda şiddet kullandıkları ve interneti kısıtladıkları gerekçesiyle 18 İranlı yetkiliyi yaptırım listesine aldığını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott, İranlı yetkililere yönelik yeni yaptırım kararı hakkında yazılı bir açıklama yaptı.

Pigott, İran'daki protestoları şiddet yoluyla bastıran ve internet erişimine engel olan 18 ismin yaptırım listesine eklendiğini belirtti.

YAPTIRIM LİSTESİNDEKİ SAYI 58’E YÜKSELDİ

ABD yönetiminin İran halkının ifade özgürlüğünü desteklemeye devam edeceğini vurgulayan Pigott, barışçıl gösteri hakkının engellenemeyeceğini ifade etti.

Sözcü yardımcısı, bu son kararla birlikte şu ana kadar yaptırım uygulanan İranlı yetkili sayısının 58'e ulaştığını kaydetti.

 

