  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye'de çok sayıda şubesi bulunuyor! Dev kargo şirketi küçülmeye gitti, yüzlerce şube kapatılacak CHP’de kritik toplantı! Tüm Türkiye’nin hep bir ağızdan beddualar ettiği isim, partiden ihraç ediliyor Bayram ikramiyesinde yeni rakam ortaya çıktı! İşte hesaplara yatırılacağı tarih Güvenlik önlemleri artırıldı! Bereket yağdı o barajda kapaklar açıldı Buraya gitmek cesaret ister: Navigasyonda bile gözükmüyor! Zamana meydan okuyor Suyun gücüyle 300 yıldır ayakta Aliyev’in eşinden, o soytarıya efsane kapak: “Sen değil miydin kadın kıyafeti giyip kaçmaya çalışan?” Türkiye'yi 'İran'dan daha tehlikeli düşman' olarak görüyorlardı! Dünya genelinde savaş ilan ettiler Borsa yeni haftaya yükselişle başladı Türkiye’nin KAAN’ına karşılık gözlerini kararttılar! 40 milyar dolarlık 114 adet savaş uçağı alacaklar
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Türkiye'yi 'İran'dan daha tehlikeli düşman' olarak görüyorlardı! Dünya genelinde savaş ilan ettiler
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye'yi 'İran'dan daha tehlikeli düşman' olarak görüyorlardı! Dünya genelinde savaş ilan ettiler

Türkiye'ye yönelik sürekli savaş mesajları veren ve 'İran'dan daha tehlikeli düşman' olarak tanımlayan ülkeden yine sinsi bir hamle geldi.

1
#1
Foto - Türkiye'yi 'İran'dan daha tehlikeli düşman' olarak görüyorlardı! Dünya genelinde savaş ilan ettiler

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dünya genelindeki Yahudilere "savaşın" çağrısında bulunarak "sahada savaştıktan sonra medya ve dijital dünyada bir savaş vereceklerini" belirtti.

#2
Foto - Türkiye'yi 'İran'dan daha tehlikeli düşman' olarak görüyorlardı! Dünya genelinde savaş ilan ettiler

Batı Kudüs'teki Büyük Amerikan Yahudi Örgütleri Başkanları Konferansı'nda konuşan Netanyahu, Avustralya'da, Avrupa'da, ABD'de ve dünyanın diğer bölgelerinde güçlerini göstermeleri gerektiğini savundu.

#3
Foto - Türkiye'yi 'İran'dan daha tehlikeli düşman' olarak görüyorlardı! Dünya genelinde savaş ilan ettiler

Netanyahu, başta ABD olmak üzere dünyadaki Yahudi topluluklarının "sessiz kalmaması" ve "karşı koyması" gerektiğini ileri sürdü ve bunu tanıştığı genç Yahudi öğrencilere söylediğini aktardı.

#4
Foto - Türkiye'yi 'İran'dan daha tehlikeli düşman' olarak görüyorlardı! Dünya genelinde savaş ilan ettiler

Bunun tüm Yahudiler için bir politika haline gelmesi gerektiğini iddia eden Netanyahu, "Bir medya savaşı olacak. Dijital alanda bir savaş var. Birlikte mücadele edeceğiz." ifadelerini kullanarak "Savaşın, savaşın, savaşın." dedi.

#5
Foto - Türkiye'yi 'İran'dan daha tehlikeli düşman' olarak görüyorlardı! Dünya genelinde savaş ilan ettiler

Netanyahu, sahadaki savaşta başarılı olduklarını iddia ederek "Bunu bilgi veya dezenformasyon düzeyinde de yapmalıyız." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Yakup

Şeytanyahu daha çok kabuslar görerek geberecek. İslam galip gelecek İsrail silinecek, Türkiye deki itleri de kahrolacak.

Fikri

Yavudi leri yoketmeden dünya rahat etmeyecek Kahrolsun siyonist ler
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
‘Ben size İSO diyor muyum?’ Canlı yayında 'AKP' ayarı
Gündem

‘Ben size İSO diyor muyum?’ Canlı yayında 'AKP' ayarı

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, partisine “AK Parti” yerine “AKP” diyen gazeteci İsmail Dükel’e, “Ben size İso diyor muyum?” diy..
Başkan Erdoğan BAE ziyaretini neden ertelediğini açıkladı
Gündem

Başkan Erdoğan BAE ziyaretini neden ertelediğini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, BAE ziyaretini neden erteledi..
İstanbul'da tedirgin eden dakikalar! Telefonlara deprem sinyali gitti
Gündem

İstanbul'da tedirgin eden dakikalar! Telefonlara deprem sinyali gitti

İstanbul'un Çatalca ilçesinde 2,6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem öncesinde vatandaşların telefonlarına gönderilen uyarı sinyali..
Katıldığı parti sayısı baş döndürdü! Fırıldak Selçuk Özdağ’dan siyasi etik dersi
Siyaset

Katıldığı parti sayısı baş döndürdü! Fırıldak Selçuk Özdağ’dan siyasi etik dersi

Hukukçular Birliği Vakfı Genel Başkanı Avukat Yaşar Baş, Selçuk Özdağ’ın parti geçmişini hatırlatarak “etik” çıkışına tepki gösterdi; sosyal..
Zeytin algısı da ellerinde patladı! Maskesi inen CHP’li istifa etti
Gündem

Zeytin algısı da ellerinde patladı! Maskesi inen CHP’li istifa etti

Zeytinlikler üzerinden çevreci mesajlar vermeye kalkan CHP'lilerin kendilerine ait arazilerden zeytin ağaçlarını iş makineleriyle yıktıkları..
Kudüs kamuflajlı İsrail hurmalarına dikkat!
Aktüel

Kudüs kamuflajlı İsrail hurmalarına dikkat!

Ramazan ayı öncesi "İsrail Hurması" tehlikesi baş gösterdi. Piyasada "Kudüs Hurması" etiketiyle satılan ürünlerin büyük bir kısmının, işgal ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23