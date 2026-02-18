CHP'de kazan kaynıyor: İmamoğlu Silivri’ye gömüldü, Özgür Özel koltuk derdine düştü!

İmamoğlu yalnızlığa mahkum: Silivri yolu göründü!

Yıllardır İBB kaynaklarını reklam bütçesine akıtan ancak hizmet yerine şaibe üreten Ekrem İmamoğlu için yolun sonu göründü. İBB iddianamesi ve kurultay davası kıskacındaki İmamoğlu'nun, siyasi yasak ve hapis cezasıyla Silivri betonuna gömüleceği gerçeği artık yüksek sesle konuşuluyor.

Fondas gazeteci İsmail Saymaz bile itiraf etmek zorunda kalarak, "İmamoğlu'nun yalnızlaşması ve Silivri'de betona gömülmesi süreci başlayacak" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'den "Poster" operasyonu

Genel Başkan Özgür Özel, İmamoğlu'nun siyaseten tasfiye edileceğini anlayınca rotayı kendi adaylığına kırdı. Cumhurbaşkanlığı aday ofisinden İmamoğlu posterlerini indirten Özel, "Ekrem İmamoğlu içerideyse bir aday bulunur" diyerek eski yol arkadaşına sırtını döndü. CHP içindeki anketçilerin Özgür Özel'i şimdiden "Aday" ilan etmesi, partideki taht kavgasının ne denli derinleştiğini gözler önüne serdi.

Kılıçdaroğlu "Kayyum" korkusuyla dönüyor

Şaibeli kurultayın istinaf süreci devam ederken, koltuğu kaptıran Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Çağrı heyeti" formülüyle partinin başına geçmeye hazırlandığı iddia ediliyor. Mahkemenin Kılıçdaroğlu'ndan yönetim listesi talep ettiği konuşulurken, "Partiyi kayyuma teslim etmem" diyen eski genel başkanın, Özgür Özel ve ekibini tasfiye etmek için gün saydığı belirtiliyor.

Dokunulmazlıklar kalkıyor, hesap vakti yaklaşıyor!

Kurultay davası ve yolsuzluk soruşturmaları sebebiyle CHP yönetiminin tepesinde Demokles'in kılıcı sallanıyor. İsmail Saymaz'ın aktardığına göre; Özgür Özel, Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba gibi isimlerin dokunulmazlıklarının kaldırılması gündemde. "Mutlak butlan" kararıyla kurultayın geçersiz sayılması durumunda, CHP'nin tekrar Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibine teslim edileceği, İmamoğlu'nun ise tamamen yalnız bırakılarak siyaset sahnesinden silineceği öngörülüyor.