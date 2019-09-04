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ABD'den İran Devrim Muhafızları hakkında bilgi verene 15 milyon dolar ödül

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusunun finans ağına zarar vermeye yardımcı olacak bilgiler karşılığında 15 milyon dolar ödül verileceğini açıkladı- ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook:- "İran Devrim Muhafızları devlet kurumundan daha çok terörist bir grup olarak hareket ediyor. İran Devrim Muhafızları, Orta Doğu'da birçok vekil grubu eğitiyor, finanse ediyor ve silahlandırıyor"- "İran, bu gruplar üzerinden rejim sınırlarını genişletmek, kaos ve mezhep çatışması çıkarmak istiyor. Bu faaliyetleri bozmak için mevcut her diplomatik ve ekonomik aracı kullanıyoruz"

04 Eylül 2019 Çarşamba 20:34
ABD'den İran Devrim Muhafızları hakkında bilgi verene 15 milyon dolar ödül

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusunun finans ağına zarar vermeye yardımcı olacak bilgiler karşılığında 15 milyon dolar ödül verileceğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusunun finans ağını deşifre etmek için konulan ödüle ilişkin yazılı açıklama yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi tarafından nisanda "terörist gruplar" listesine alınan İran Devrim Muhafızları'nın ham petrol satışlarından elde ettiği gelirlere vurgu yapılan açıklamada, grubun bu satışlardan elde ettiği gelirleri terör faaliyetlerinde kullandığı savunuldu.

İran Devrim Muhafızları'nın petrol ticaretini durdurmaya yardımcı olacak bilgiler karşılığında 15 milyon dolar ödül verileceği kaydedilen açıklamada, İran'ın ABD'nin uyguladığı yaptırımlardan kaçmasına yardımcı olan tüm uluslararası kişi ve şirketler hakkında verilen bilgilerin de ödül kapsamında değerlendirileceği belirtildi.

ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook da yaptığı açıklamada, söz konusu kararın İran ve Devrim Muhafızları'na uygulanan yaptırımlar kapsamında verileceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Tarihte ilk kez bir devlet kurumunun faaliyetlerinin bozulmasına yol açacak bilgiler için ödül teklif ediyoruz çünkü İran Devrim Muhafızları devlet kurumundan daha çok terörist bir grup olarak hareket ediyor. İran Devrim Muhafızları, Orta Doğu'da birçok vekil grubu eğitiyor, finanse ediyor ve silahlandırıyor. İran, bu gruplar üzerinden rejim sınırlarını genişletmek, kaos ve mezhep çatışması çıkarmak istiyor. Bu faaliyetleri bozmak için mevcut her diplomatik ve ekonomik aracı kullanıyoruz."

Bunla beraber ABD Hazine Bakanlığı, Devrim Muhafızları tarafından Suriye'deki Beşşar Esed rejimine yasa dışı yollarla 100 milyonlarca dolar değerinde petrol taşınmasına yardımcı oldukları gerekçesiyle 20 kişi ve 11 petrol gemisini yaptırım listesine aldığını duyurdu.

Basın açıklamasında Hazine Bakanlığının bu kararına da değinen Hook, İran'ın "diplomatik dilden anlamadığını" ve bu sebeple Trump yönetimi tarafından açıklanan maksimum baskı kampanyasının yeni yaptırımlarla devam edeceğini bildirdi.

- "Adalet İçin Ödül Programı"

ABD Dışişleri Bakanlığının Diplomatik Güvenlik Bürosu tarafından yönetilen Adalet İçin Ödül Programı, kurulduğu 1984'ten bu yana terör listesindeki isimlerin yakalanmasına yardımcı olacak bilgi veren 90'dan fazla kişiye 145 milyon doları aşan ödeme yaptı. Program, 1993'te Dünya Ticaret Merkezinin bombalanması olayında hüküm giyen Remzi Yusuf'un yakalanmasında da önemli rol oynamıştı.

Adalet İçin Ödül Programı, terör listesinin başında yer alan El Kaide lideri Eymen Zevahiri ve DEAŞ lideri Ebubekir Bağdadi'nin yakalanmasına yardımcı olacak bilgi paylaşımı yapacak kişiye 25 milyon dolar ödül vadetmişti.


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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 20:34
  1. "Adalet için ödül" programı
  2. ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook
  3. Devrim Muhafızları Birliği
  4. Iran
  5. para ödülü

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