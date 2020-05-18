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ABD'den gelen 288 Türk vatandaşı Trabzon'da karantinaya alındı

ABD'den Türkiye'ye getirilen 296 Türk vatandaşından 288'i, Trabzon'daki yurtlarda karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 03:55:00 -

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye kapsamında Houston'dan havalanarak Ordu-Giresun Havalimanı'na inen uçaktaki yolcular, kara yoluyla Trabzon'a ulaştı.

Polis ekipleri ve sağlık çalışanlarının eşliğinde otobüslerle kente getirilen vatandaşlar, Gülbahar Hatun Yurt Müdürlüğünde görevlilerce karşılandı.

Ateş ölçümü yapılmasının ardından kalacakları odalara yerleştirilen vatandaşlara, valizlerinin taşınması ve ihtiyaçlarının giderilmesi için görevliler eşlik etti.

14 gün süreyle karantinada kalacak olan 288 Türk vatandaşının arasında 16 bebek ve 21 çocuğun bulunduğu öğrenildi.

Uçaktaki diğer 8 yolcunun İstanbul'a gönderildiği belirtildi.

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