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Dünya ABD'den dikkat çeken açıklama: Çin, Rusya'ya karşı...
Dünya

ABD'den dikkat çeken açıklama: Çin, Rusya'ya karşı...

ABD'de Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Çin'in şu ana kadar Rusya'ya uygulanan yaptırımlara uyduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-03-09 23:54:00 -
ABD'den dikkat çeken açıklama: Çin, Rusya'ya karşı...

ABD'de Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında, Çin'in, Rusya-Ukrayna savaşına yaklaşımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Beyaz Saray'ın, Çin'in Ukrayna krizinin çözümünde rol almasını olası görüp görmediğinin sorulması üzerine Psaki, "Çin'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyindeki (BMGK) oylamalarda çekimser kaldığını ve büyük oranda Rusya'ya uygulanan yaptırımlara uyduğunu görüyoruz." dedi.

Psaki, Çin'in durduğu yeri ve oynamak istediği rolü anlamak için çalışacaklarını da sözlerine ekledi.

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