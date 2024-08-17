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Ekonomi ABD'den çip şirketine 1.6 milyar dolarlık destek
Ekonomi

ABD'den çip şirketine 1.6 milyar dolarlık destek

Yeniakit Publisher
2024-08-17 20:26:00 -
ABD'den çip şirketine 1.6 milyar dolarlık destek

ABD yönetimi, ülkede çip üretimini artırmak amacıyla Texas Instruments'a 1,6 milyar dolar destek verecek.

ABD Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, CHIPS ve Bilim Yasası kapsamında, yerel tedarik zinciri dayanıklılığını güçlendirmek, ulusal güvenliği geliştirmek ve ABD'nin yarı iletken üretimindeki rekabet gücünü artırmak amacıyla Texas Instruments ile ön anlaşma yapıldığı duyuruldu.

Ülkede çip üretim kapasitesini artırmak üzere, anlaşma çerçevesinde şirkete 1,6 milyar dolara kadar doğrudan finansman sağlanacağı bildirilen açıklamada, bu finansmanla Texas Instruments'ın üç yeni son teknoloji tesisin inşası için yapacağı 18 milyar dolardan fazla yatırımın destekleneceği vurgulandı.

Açıklamada, söz konusu tesislerden ikisinin Texas'ta, birinin de Utah'ta olacağı ve yatırımlar neticesinde 2 binden fazla istihdam oluşmasının beklendiği aktarıldı.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, doğrudan finansmana ek olarak, Texas Instruments'a yaklaşık 3 milyar dolar kredi imkanı verileceği ifade edildi.

ABD yönetimi, 2030'a kadar dünyadaki en ileri yarı iletkenlerin yüzde 20'sini üretme hedefiyle çeşitli şirketlere finansman sağlayacağını duyurmuş, bunlar arasında Samsung, TSMC ve Intel gibi dev teknoloji şirketleri yer almıştı.
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