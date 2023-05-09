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Dünya ABD'den Çinlileri kızdıran karar! Resmen onaylandı
Dünya

ABD'den Çinlileri kızdıran karar! Resmen onaylandı

Yeniakit Publisher
2023-05-09 19:14:00 -
ABD'den Çinlileri kızdıran karar! Resmen onaylandı

ABD'de 2024 başkanlık seçimlerine aday olması beklenen Florida Valisi Ron DeSantis, Çinli kişi ve kuruluşların, eyalet içinde tarım arazi ve askeri tesislerin yakınından arazi satın almasını engelleyen yasa tasarısını resmen onayladı.

Florida Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyetçi Partiden 2024 başkanlık seçimlerine adaylığını duyurması beklenen DeSantis, Çin Komünist Partisinin (ÇKP) "casusluk ve ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğunu" öne sürdüğü bazı faaliyetlerine karşı bir dizi yasa tasarısına imza attı.

DeSantis, bu kapsamda ABD vatandaşı veya daimi ikametgahı olmadıkça Çinlilerin ve ÇKP ile ilişiği bulunan kişi ve kuruluşların, Florida'da tarım arazisi satın almalarını yasaklayan yasa tasarısını onayladı.

Çinlilerin, ABD'de tarım arazisi satın almak istediğini öne süren DeSantis, "Gıda güvenliği, ulusal güvenliktir." değerlendirmesinde bulundu.

DeSantis, tarım arazilerinin yabancılara devrini kısıtladıklarının altını çizdi.

Tasarıyla Florida'da Amerikan askeri tesislerine yakın bölgelerden Çinlilerin belli büyüklükte arazi satın almaları da engelleniyor. Düzenlemeyle Rusya, Küba, İran, Suriye ve Venezuela vatandaşlarının da askeri üslerin yakınlarında mülk satın almaları yasaklandı.
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TikTok'un devlet ve eğitim kurumlarında kullanılmasını yasaklayan tasarı onaylandı

DeSantis, eyalet eğitim kurulunun onayı olmadan üniversite ve okulların yabancı bir eğitim kurumundan hibe kabul etmesini de yasaklayan tasarıya imza attı. Böylece Çinli kuruluşların eyalet eğitim kurumlarındaki nüfuzunun engellenmesi hedefleniyor.

Bu adımlarla ABD'ye "en büyük jeopolitik tehdit oluşturan ÇKP'ye" karşı Florida'nın harekete geçtiği değerlendirmesinde bulunan DeSantis, TikTok'un devlet ve eğitim kurumlarında kullanılmasını yasaklayan tasarıyı onayladı.

DeSantis, Çin'in Amerikalıların hassas dijital verilerinin elde edilmesini durdurmak için bu adımları attıklarını ifade etti.

Çok sayıda Çin kökenli Amerikalı ise eyalet yönetiminin bu kararlarını, kendilerine karşı ayrımcılığa neden olabileceği gerekçesiyle protesto etti.

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