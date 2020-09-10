ABD'de toptan eşya stokları temmuzda azalırken, satışlar arttı

WASHINGTON (AA) - ABD’de toptan eşya stokları temmuzda yüzde 0,3 azalırken, toptan eşya satışları yüzde 4,6 arttı.

ABD Ticaret Bakanlığı, toptan eşya stokları ve satışlarına ilişkin temmuz ayı verilerini açıkladı.



Buna göre, toptan eşya stokları, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 azalarak 632,3 milyar dolar oldu. Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, temmuzda yüzde 0,1 düşmesi yönündeydi. Toptan eşya stokları haziranda da yüzde 1,3 azalmıştı.

Toptan eşya stokları, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 5,6'lık düşüş kaydetti.



Aynı dönemde toptan eşya satışları, bir önceki aya göre yüzde 4,6 artışla 479,2 milyar dolara yükseldi. Toptan eşya satışlarına yönelik piyasa beklentisi, bu dönemde yüzde 2,8 artması yönündeydi. Toptan eşya satışları haziran ayında da yüzde 9'luk artış kaydetmişti.

Toptan eşya satışları aynı dönemde yıllık bazda ise yüzde 4'lük düşüş gösterdi.