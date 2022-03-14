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Dünya ABD'de son korona bilançosu açıklandı
Dünya

ABD'de son korona bilançosu açıklandı

ABD'de koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 169 artarak 967 bin 721'e ulaştı.

Yeniakit Publisher
2022-03-14 17:22:00 -
ABD'de son korona bilançosu açıklandı

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 5 bin 816 artarak 79 milyon 523 bin 308 olarak kayıtlara geçti.

Ülkede 169 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 967 bin 721'e çıktı.

California, 9 milyon 37 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 6 milyon 670 binden fazla vakayla Texas ve 5 milyon 868 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 87 bin 269 ile ilk sırada bulunurken, Texas'ta 86 bin 389, Florida'da ise 71 bin 860 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 81,5'ine en az bir doz, yüzde 69,4'üne iki doz aşı uygulandı.

Aşısı tamamlanan 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 45,9'una hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 254 milyondan fazla kişiye ilk doz, 216 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 96 milyona yakın kişiye hatırlatma dozu uygulandı.

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