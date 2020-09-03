ABD'de polis vahşeti! Siyahi adamı boğarak öldürdüler

ABD'nin New York eyaletinin Rochester kentinde 6 ay önce hayatını kaybeden Daniel Prude'un teslim olmasına ve elleri arkadan kelepçelenmesine rağmen polisin kafasına poşet geçirerek yere bastırdığı görüntüleri medyaya yansıdı.

Görüntülerde sokakta çıplak bir şekilde teslim olan Prude'un polisin uyarısının ardından kendisine verilen talimatlar doğrultusunda yere yattığı, ellerinin arkadan kelepçelendiği, polisin ise zararsız ve kelepçeli bir şekilde yatan Prude'un kafasına poşet geçirerek yere doğru bastırdığı görüldü.

Prude'un bilinçsiz bir şekilde hastaneye kaldırıldıktan sonra solunum cihazına bağlandığı ve otopsi raporuna göre ise 7 gün sonra hayatını kaybettiği ifade edildi.

Otopsi raporunda Prude'un ölümü, ''fiziksel baskı sonucu boğulma komplikasyonları'' ve cinayet olarak kayıtlara geçti.