  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD'de petrol gelişmesi
Dünya

ABD'de petrol gelişmesi

Amerika Birleşik Devletleri'nde petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta azalma gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-29 09:50:00 -
ABD'de petrol gelişmesi

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 adet azaldı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 22-28 Ekim haftasında önceki haftaya kıyasla 2 adet azalışla 610'a düştü.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 166 adet artış gösterdi.

Perşembe gününü 95,04 dolardan kapatan Brent petrolün varili, cuma gününü 93,77 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varili ise cuma gününü 87,90 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 89,08 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23