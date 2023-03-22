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Dünya ABD'de lisede silahlı saldırı
Dünya

ABD'de lisede silahlı saldırı

Yeniakit Publisher
2023-03-22 22:19:00 -
ABD'de lisede silahlı saldırı

ABD’nin Colorado eyaletinin Denver şehrindeki bir lisede silahlı öğrencinin saldırısı sonucu 2 okul çalışanı yaralandı.

Denver Polis Şefi Ron Thomas, şehirdeki yaklaşık 2 bin 500 öğrencisi bulunan Doğu Lisesi’nde bir erkek öğrencinin, sabah saatlerinde 2 okul personelini silahla yaralayarak kaçtığını belirtti.

Thomas, şüpheli öğrencinin 18 yaşın altında olduğunu ve her gün güvenlik planı kapsamında öğrencilerin üstünün arandığını kaydetti.

Söz konusu öğrencinin sabah aranması sırasında üstünden çıkan silahı ateşleyerek 2 okul personelini yaraladığına inanıldığı ifade edildi.

Hastaneye kaldırılan 2 yaralıdan birinin hayati tehlikesi bulunurken, diğerinin stabil olduğu kaydedildi.

Yetkililer, kayıplara karışan öğrencinin aranmasına devam edildiğini, okulun haftaya kadar kapalı tutulacağını bildirdi.
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Diğer yandan, dün Güney Carolina eyaletinde gerçekleşen silahlı saldırıda 3’ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti.

Eyaletin Sumter şehrinde dün gece yaşanan olayda saldırgan, bir yetişkini ve 3 çocuğu öldürdü.

Saldırgan daha sonra intihar etti.

AP’ye konuşan iki yetkili, saldırıyı gerçekleştiren kişinin eski asker, öldürdüğü diğer yetişkinin muvazzaf asker olduğu bilgisini paylaştı.

Hayatını kaybeden çocukların 2’sinin ilkokul, diğerinin ortaokul öğrencisi olduğu belirtildi.

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