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Dünya ABD’de küçük uçak, elektrik tellerine çarparak düştü: 3 ölü
Dünya

ABD’de küçük uçak, elektrik tellerine çarparak düştü: 3 ölü

Yeniakit Publisher
2023-12-17 12:59:00 -
ABD’de küçük uçak, elektrik tellerine çarparak düştü: 3 ölü

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Oregon eyaletinde bir küçük uçak, elektrik tellerine çarparak düştü. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, 16 Aralık’ta yerel saatle 16.55 sıralarında meydana geldi. Tek motorlu küçük uçak, Polk ilçesinde elektrik tellerine çarparak düştü. Independence Polis Departmanı, kazada 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Polisten yapılan açıklamada, “Independence Polis Departmanı, Federal Havacılık İdaresi ile birlikte kazayı soruşturuyor” denildi.

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