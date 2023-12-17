ABD’de küçük uçak, elektrik tellerine çarparak düştü: 3 ölü
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Oregon eyaletinde bir küçük uçak, elektrik tellerine çarparak düştü. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, 16 Aralık’ta yerel saatle 16.55 sıralarında meydana geldi. Tek motorlu küçük uçak, Polk ilçesinde elektrik tellerine çarparak düştü. Independence Polis Departmanı, kazada 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Polisten yapılan açıklamada, “Independence Polis Departmanı, Federal Havacılık İdaresi ile birlikte kazayı soruşturuyor” denildi.