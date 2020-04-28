  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

ABD'de Kovid-19 nedeniyle 566 Meksikalı göçmen öldü

2020-04-28 19:46:56 -
ABD'de Kovid-19 nedeniyle 566 Meksikalı göçmen öldü

ANKARA (AA) - Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 566 Meksika vatandaşının hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ebrard, Ulusal Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Meksikalı göçmenlerin salgının en yoğun yaşandığı New York'ta sıkıntılı bir durumda bulunduğuna dikkati çekti.

ABD'de, Kovid-19 nedeniyle şu ana kadar 566 Meksikalının yaşamını yitirdiğini aktaran Ebrard, "Ölen 566 vatandaşımızdan 448'i New York'ta. Onlara sahip çıkmak için konsolosluk aracılığıyla destek olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ebrard, şimdiye kadar 10 bin 547 Meksikalı göçmenin ABD’den ülkeye gönderildiği bilgisini de paylaştı.

Meksika'da 1434 kişinin hayatına mal olan yeni tip koronavirüs 15 bin 529 kişide görüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı