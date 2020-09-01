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Dünya ABD'de korkunç bilanço! Son 24 saatte...
Dünya

ABD'de korkunç bilanço! Son 24 saatte...

ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 593 artarak 187 bin 825'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-09-01 20:36:00 -
ABD'de korkunç bilanço! Son 24 saatte...

Koronavirüsün merkez üssü haline gelen ABD2de hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 593 artarak 187 bin 825'e ulaştı. Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı ise 38 bin 151 artışla 6 milyon 213 bin 751'e çıktı.

Ülkede Kovid-19'dan iyileşenler 3 milyon 457 bini, yapılan test sayısı ise 82 milyon 627 bini geçti.

ABD genelinde ise 712 bin 351 vakayla Kaliforniya salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunurken, bunu 642 bin 721 vakayla Teksas ve 623 bin 471 vakayla Florida takip ediyor. Ölü sayısında ise New York eyaleti 33 bin 30 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

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