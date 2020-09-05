ABD'de kabus devam ediyor! Son 24 saatte...

Koronavirüsün merkez üssü haline ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1032 artarak 192 bin 146'ya ulaştı. Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı ise 54 bin 102 artışla 6 milyon 390 bin 240'a çıktı. Ülkede Kovid-19'dan iyileşenler 3 milyon 636 bini, yapılan test sayısı ise 85 milyon 900 bini geçti.

ABD genelinde ise 731 bin 453 vakayla California salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunurken, bunu 661 bin 505 vakayla Teksas ve 640 bin 211 vakayla Florida takip ediyor. Ölü sayısında ise New York eyaleti 33 bin 65 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.