ABD'de FETÖ gecesi! 'CHP'li vekillerimizi alabilir miyiz buraya'

CHP'nin FETÖ ile ilişkileri ortaya çıkmaya devam ediyor. Daha önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanları FETÖ bağları nedeniyle ceza almıştı. Şimdi de Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un ABD'de firari FETÖ'cüleri ziyareti gündeme geldi. 2020'de Ak Partili Metin Külünk sosyal medya hesabından Özkoç'un başında olduğu CHP heyetinin ABD'de firari FETÖ'cülerle görüşmelerini paylaşmıştı. Külünk, Özkoç hakkında fezleke hazırlanmasını, vekilliğinin düşürülmesini ve silahlı terör örgütüne üyelik suçundan yargılanmasını talep etmişti.

Özkoç'un FETÖ ziyaretleri Avukat Burak Bekiroğlu'nun paylaşımlarıyla yeniden gündeme geldi. Buna göre Özkoç, 17-25 Aralık operasyonlarından sonra da firari FETÖ'cülerle buluştu. Bekiroğlu yaptığı paylaşımlarda, Özkoç'un 2013 ve 2014 yıllarında ABD'deki FETÖ kuruluşlarının çatı örgütü Turkic American Assocation-Türk Amerikan Birliği (TAA) davetiyle katıldığı programda yaptığı görüşmeler ve yer aldığı etkinliklerin görüntülerini yayınladı. Özkoç, programlar kapsamında FETÖ'ye bağlı teşkilatlar, firari FETÖ'cüler ve Türkiye düşmanı Amerikalı parlamenterlerle bir araya geldi, hatta ödül bile aldı.

İşte yapılan o ziyaretler

İşte Bekiroğlu'nun yaptığı paylaşımlara göre Engin Özkoç'un katıldığı programlar ve bir araya geldiği firari FETÖ'cü isimler:

(13-14 Mart 2013) FETÖ'ye bağlı TAA'nın düzenlediği 3. yıllık toplantıya Ak Parti heyetinin yanısıra, aralarında Engin Özkoç'un da bulunduğu, Genel Başkan Yardımcıları Gökhan Günaydın, Bülent Tezcan ile dönemin milletvekilleri Kadir Gökmen Öğüt, Mehmet Ali Susam, Ali Demirçalı, Faik Tunay ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın'dan oluşan CHP heyeti katıldı. Burada FETÖ teşkilatlarından Rumi Forum'a giden heyet, Forum Başkanı firari FETÖ'cü Emre Çelik'le bir araya geldi. Sonrasında Özkoç ile Çelik'in özel bir toplantı gerçekleştirdiği iddia edildi. Rumi Forum Başkanı Emre Çelik'in CIA Ortadoğu Eski Bölge Şefi Graham Fuller ile yakın ilişkisi dikkat çekiyor. Fuller, Fetullah Gülen'in onursal başkanlığını yapmış olduğu Rumi Forum kuruluşunun programlarına katılarak örgütün mensuplarına çeşitli eğitimler verdi.

FETÖ Kuruluşlarından ödül

Heyet daha sonra FETÖ'nün ABD'deki kuruluşlarından Amerikan Türk Dostluk Derneği (ATFA - American Turkish Friendship Association)'ni ziyaret etti, Hakan Şükür gibi firari isimlerle bir araya geldi. Hatta Özkoç ATFA'dan ödül aldı.

FETÖ'nün iş dünyası yapılanması TUSCON'un davetlisi olarak teknede düzenlediği yemeğe katıldı. Yemekte Rıza Nur Meral, Özkur Yıldız, Furkan Koşar gibi firari FETÖ'cüler de yer aldı.

CHP Heyeti, FETÖ'nün ABD'deki merkezlerinden Virginia Fairfax'e de gitti, burada Mahmut Yeter gibi firarilerle buluştu.