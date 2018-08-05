0553 313 94 23

ABD'de büyük olaylar: 3 yaralı 4 gözaltı

ABD'de aşırı sağcı ve karşıt görüşlü grupların gösterisinde büyük olaylar çıktı. Meydana gelen olaylarda 3 kişi yaralanırken 4 kişi gözaltına alındı.

05 Ağustos 2018 Pazar 17:34
ABD'de büyük olaylar: 3 yaralı 4 gözaltı

ABD'nin Portland kentinde aşırı sağcılar ve karşıt görüşlü gruplar gösteri düzenledi. 

BBC'nin haberine göre, Portland'da kasım ayındaki Kongre ara seçimlerinde Cumhuriyetçileri temsilen yarışacak kentteki aşırı sağ grup Patriot Prayer'in lideri Joey Gibson'a destek vermek için Patriot Prayer ve Proud Boys adlı grupların organize ettiği gösteriye çok sayıda aşırı sağcı katıldı.

Kentte bir parkta toplanan aşırı sağcılara tepki gösteren karşıt görüşlüler de sokağa döküldü. Aşırı sağcıların toplandığı parka gelen karşıt görüşlü gruplar "Naziler dışarı" sloganları attı. 

Polis, güvenlik güçlerine taş ve şişe atan göstericileri dağıtmak için ses bombası kullandı.

Olaylarda 3 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı.

Bu arada yetkililerin uyarılarına rağmen birçok kişinin gösterilere silah getirdiği tespit edildi. 

ABD'nin Virginia eyaletinde Charlottesville kentinde geçen yıl düzenlenen ırkçılık karşıtı gösterilerde bir kişi hayatını kaybetmişti. 

 

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 17:34
  1. ABD

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD Büyükelçisi'nin konvoyuna silahlı saldırı
    1. ABD Büyükelçisi'nin konvoyuna silahlı..
    2. Başkan Erdoğan Çamlıca Camii’nde..
    3. Engelli yolcuyu almadı! Belediye..
    4. Bingöl'de engelli yolcuyu almayan..
    5. Üniversiteler tercih günlerine hazır
    6. Bakan, ucuz diye Rum Havalimanı'nı..
    7. ABD, İran için harekete geçti!
    8. Barbunya salatası nasıl yapılır?
    9. İddet nedir?
    10. Münbiç'te 25'inci devriye görevi yapıldı
    11. Adana'da otomobil ile minibüs..
    12. Trabzonspor'da yeni transfer sakatlandı
    13. Dinamitle balık avlamak isterken feci..
    14. Ayak bileği burkulmasına dikkat!
    15. Cezayir'i sel ve yıldırım vurdu: 6 ölü!
    16. Hamileyken saç kestirmek yanlış mı?
    17. Evlerimizde öncelik kimin?
    18. ABD'de büyük olaylar: 3 yaralı 4 gözaltı
    19. Kadın kocasından izinsiz nafile orucu..
    20. Dolaşım bozukluğunun nedenleri nelerdir?
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Erdoğan'dan ABD'ye karşı hamle: Talimatı verdim, mal varlıklarını donduracağız
    Erdoğan'dan ABD'ye karşı hamle: Talimatı verdim, mal varlıklarını donduracağız
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama