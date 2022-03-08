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Dünya ABD'de benzin fiyatları rekor kırdı
Dünya

ABD'de benzin fiyatları rekor kırdı

ABD'de benzinin ortalama fiyatı galon (yaklaşık 3,9 litre) başına 4,17 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Yeniakit Publisher
2022-03-08 21:02:00 -
ABD'de benzin fiyatları rekor kırdı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken ham petrol fiyatlarındaki yükseliş ABD'de benzin fiyatlarının da yükselmesine neden oldu. Amerikan Otomobil Birliği (AAA) verilerine göre, ülkede benzinin ortalama fiyatı geçen yıla kıyasla yüzde 50'nin üzerinde artış gösterdi.

ABD'de benzinin ortalama fiyatı galon başına 4,17 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ülkede bölgelere göre farklılık gösteren benzin fiyatları, Kaliforniya eyaletinde 5 doların üzerine çıktı.

Rusya'dan petrol ithalatına kısıtlama getirileceğine ilişkin açıklamalarla ham petrol fiyatındaki yükseliş de hızlandı.

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 7'ye yakın artışla 131 doların üzerine çıkarken Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 6'nın üzerinde değer kazanarak 126 dolardan alıcı buldu.

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna savaşı yaptırımları kapsamında ABD'nin Rusya'dan tüm enerji, petrol ve gaz ithalatını yasakladıklarını duyurdu.

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