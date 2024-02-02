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Dünya ABD’de bankaların çıkmazı! 2 günde zarar yüzde 30'u aştı
Dünya

ABD’de bankaların çıkmazı! 2 günde zarar yüzde 30'u aştı

Yeniakit Publisher
2024-02-02 14:46:00 -
ABD’de bankaların çıkmazı! 2 günde zarar yüzde 30'u aştı

ABD ve Japonya'daki iki banka, ABD'deki ticari gayrimenkullerdeki değer kaybından kaynaklanan zararlarını açıkladı ve bu etkiler hala devam ediyor.

ABD merkezli bölgesel banka New York Community Bancorp’un hisseleri açıkladığı sürpriz çeyreklik zarar ve artan kredi zarar karşılıkları sonrası çarşamba günü yüzde 38 ile rekor seviyede düşmüştü.

Moody’s’in bankayı not indirimi için izlemeye alması sonrası banka hisseleri perşembe günü yüzde 11 geriledi. Yükselen faizler ve artan evden çalışma trendi sonucu ABD ticari gayrimenkullerine olan talebin gerilemesi sadece ABD bankalarını etkilemiyor.

Son 10 yılda bu gayrimenkullere yönelik kredilerle büyüyen Japon Aozora Bank’ın bu pozisyon kaynaklı zarar açıklamasının ardından iki günlük piyasa değeri kaybı yüzde 30’u aştı. Bankanın hisseleri bugün de yüzde 19’a kadar düşüş kaydetti.

Deutsche Bank da ABD ticari gayrimenkul kaynaklı kredilerde zarar provizyonlarını geçtiğimiz seneki 26 milyon euro seviyesinden 123 milyon euroya çıkardığını duyurdu.

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