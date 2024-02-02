ABD’de bankaların çıkmazı! 2 günde zarar yüzde 30'u aştı

ABD merkezli bölgesel banka New York Community Bancorp’un hisseleri açıkladığı sürpriz çeyreklik zarar ve artan kredi zarar karşılıkları sonrası çarşamba günü yüzde 38 ile rekor seviyede düşmüştü.

Moody’s’in bankayı not indirimi için izlemeye alması sonrası banka hisseleri perşembe günü yüzde 11 geriledi. Yükselen faizler ve artan evden çalışma trendi sonucu ABD ticari gayrimenkullerine olan talebin gerilemesi sadece ABD bankalarını etkilemiyor.

Son 10 yılda bu gayrimenkullere yönelik kredilerle büyüyen Japon Aozora Bank’ın bu pozisyon kaynaklı zarar açıklamasının ardından iki günlük piyasa değeri kaybı yüzde 30’u aştı. Bankanın hisseleri bugün de yüzde 19’a kadar düşüş kaydetti.