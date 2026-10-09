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Gündem ABD’de 90 yıl sonra bir ilk! Halka açık kurşuna dizecekler
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ABD’de 90 yıl sonra bir ilk! Halka açık kurşuna dizecekler

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

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ABD’de 90 yıl sonra bir ilk! Halka açık kurşuna dizecekler

Türkiye’de darbe girişiminde bulunan FETÖ’cülerin cezaevinde giyeceği tek tip kıyafeti dahi tartışma konusu yapan ABD’de, bu kez dikkat çeken bir infaz kararı gündemde. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 13 kişinin öldüğü Fort Hood saldırısının faili Nidal Hasan’ın kurşuna dizilerek gerçekleştirilecek idamının kamuoyuna açık olacağını açıkladı. ABD’de yaklaşık 90 yıldır halka açık bir idam gerçekleştirilmedi.

ABD’de 2009 yılında Teksas’taki Fort Hood askeri üssünde düzenlediği saldırıda 13 kişiyi öldüren ve 32 kişiyi yaralayan eski ordu psikiyatristi Nidal Malik Hasan hakkında verilen idam cezasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Real America's Voice'a verdiği röportajda Hasan'ın infazının insanların izleyebileceği şekilde gerçekleştirileceğini ifade etti.

“İNSANLARIN BUNU İZLEMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ”

Hegseth, infaza ilişkin yaptığı açıklamada, “İnsanların bunu izleyebilmesini sağlayacağız. Kamuoyuna açık olacak. Çünkü insanların bu tür şeylerin ciddi sonuçları olduğunu anlamaları gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Ancak “kamuoyuna açık” ifadesinin nasıl uygulanacağı henüz netleşmedi. İnfazın televizyon veya internet üzerinden yayınlanıp yayınlanmayacağı ya da belirli kişilerin infaz alanına alınmasıyla mı gerçekleştirileceği konusunda ayrıntı paylaşılmadı.

ABD’DE 90 YIL SONRA BİR İLK

ABD basını, ülkede yaklaşık 90 yıldır halka açık bir idam gerçekleştirilmediğine dikkat çekti.

ABD’de son halka açık infaz, 1936 yılında Kentucky'de Rainey Bethea'nın asılmasıyla gerçekleştirilmişti.

Hasan'ın infazının Hegseth'in açıkladığı biçimde gerçekleştirilmesi halinde ABD, yaklaşık 90 yıl sonra yeniden kamuoyuna açık bir idama sahne olacak.

KURŞUNA DİZİLEREK SON İNFAZ 1945’TE

ABD ordusunda kurşuna dizilerek gerçekleştirilen son infaz ise İkinci Dünya Savaşı dönemine uzanıyor.

1945 yılında ABD ordusundan firar eden er Eddie Slovik, Fransa’da kurşuna dizilerek idam edilmişti. Slovik'in infazından bu yana ABD ordusunda bu yöntemle başka bir ölüm cezası uygulanmadı.

Pentagon tarafından 5 Ekim'de yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Nidal Hasan'ın ordu tarafından kurşuna dizilerek idam edilmesini onayladığı bildirilmişti.

Hasan'ın infazının 3 Aralık'ta gerçekleştirilmesi bekleniyor.

FETÖ’CÜLER İÇİN TÜRKİYE’YE “HAK” DERSİ VERİYORLARDI

ABD'nin kendi topraklarında yaklaşık 90 yıl sonra kamuoyuna açık infazı gündemine alması, Washington yönetiminin Türkiye'deki FETÖ davaları sırasında sergilediği tutumu da yeniden hatırlattı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye'de FETÖ sanıklarına yönelik yargılamalar sürerken, darbeci sanıklara tek tip kıyafet giydirilmesi tartışması dahi uluslararası kamuoyunda “insan hakları” başlığı altında gündeme taşınmıştı.

Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesini sık sık hak ve özgürlükler üzerinden eleştiren ABD'de, şimdi bir mahkûmun kurşuna dizilerek idam edilmesinin insanların izlemesine açılması tartışılıyor.

Ortaya çıkan tablo, Washington'ın başka ülkelere yönelttiği insan hakları eleştirileri ile kendi ceza ve infaz uygulamaları arasındaki farkı yeniden tartışmaya açtı.

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