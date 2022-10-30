  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Boğaziçi Film Festivali’ndeki skandala sert tepki: ‘Irak'taki gibi bizde de kimyasal silah var, gel bu ülkeyi işgal et’ diyor, Amerika'ya selam çakıyor

Norveç ile Rusya arasında casusluk iddiası: Brezilyalı değil, Rus! Kesinlikle biliyoruz

Togg ile 60 yıllık hayal gerçek oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Togg'un fiyatına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmişti! İstifa etti

Rusya dünyayı sarsacak kararı duyuruyu yaptı: Askıya aldık

'Togg' açıklaması: Bu süreci gerçekten yakaladık

TOGG'un açılış törenine katılan Fatih Erbakan'dan önemli açıklama: Bu nedenle burada bulunuyoruz

Banttan inen ilk TOGG Erdoğan'ın olacak! İkinci araç için çok ısrar eden biri var

Sarıgül'den "TOGG" değerlendirmesi ‘Heyecanlandım’

Türk şirketin buluşu Çin'i salladı! Asya ülkesi Türkiye'den acil olarak talep etti
Dünya ABD'de 38 yıl boşuna hapis yattı: DNA ile kurtuldu
Dünya

ABD'de 38 yıl boşuna hapis yattı: DNA ile kurtuldu

ABD'de 1983'deki bir cinayet ve iki cinayete teşebbüsten hapis cezasına çarptırılan ve 38 yıldan uzun bir süredir demir parmaklıklar ardında olan kişi DNA testi sayesinde özgürlüğüne kavuştu.

Yeniakit Publisher
2022-10-30 00:39:00 -
ABD'de 38 yıl boşuna hapis yattı: DNA ile kurtuldu

ABD'de 1983'deki bir cinayet ve iki cinayete teşebbüsten hapis cezasına çarptırılan ve 38 yıldan uzun bir süredir demir parmaklıklar ardında olan kişi DNA testi sayesinde özgürlüğüne kavuştu.

California eyaletinin Los Angeles kentinde bir mahkemede görülen davada, bölge savcılık yetkilileri, 1983'de tecavüz edildikten sonra öldürülen Roberta Wydermyer adlı kadının cinayetine ilişkin davanın yanı sıra iki cinayete teşebbüsten Maurice Hastings'in ömür boyu hapse çarptırıldığını anlattı.

Yetkililer, Wydermyer'in vücudundan alınan örneklerde sperme rastlandığını anımsatarak Hastings'in geçmişteki DNA testi taleplerinin reddedildiğine dikkati çekti.

Bölgedeki savcılar ve Hastings'in avukatlarının talebiyle 20 Ekim'de bir duruşma yapıldığını aktaran yetkililer, 69 yaşındaki Hastings hakkındaki müebbet kararının bozulduğunu söyledi.

Yetkililer, haziranda yapılan DNA testi sonucunda maktulün vücudundaki spermin Hastings'e ait olmadığının tespit edildiğini açıkladı.

Maktulde bulunan spermin, adam kaçırma ve taciz gibi suçlardan cezaevine giren başka birine ait olduğunun belirlendiğini kaydeden yetkililer, bu kişinin 2020'de hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

Böylelikle 38 yıldan uzun bir süreden sonra demir parmaklıklardan kurtulan Hastings düzenlediği basın toplantısında, bugünün gelmesi için uzun yıllardır dua ettiğini belirtti.

Hastings, "Kimseyi suçlamıyorum, burada küskün bir adam olarak da durmuyorum ama sadece ömrüm varken hayatın tadını çıkarmak istiyorum." dedi.

Bölge Savcısı George Gascon, yaptığı açıklamada, Hastings'e olanların felaket bir adaletsizlik olduğunu belirtti.

Adalet sisteminin mükemmel olmadığını kaydeden Gascon, yeni bir delil öğrenildiğinde hızlıca harekete geçmelerinin görevleri olduğunu ifade etti.

Roberta Wydermyer, 1983'de tecavüz edildikten sonra başından tek kurşunla vurularak öldürülmüştü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23