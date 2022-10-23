'ABD ve ortaklarından da fayda değil, ancak zarar gelir!'

ABD yönetiminin yol haritası silah lobileri tarafından mı planlanıyor? Bu kanaate nasıl ulaştığımızı mı düşünüyorsunuz? Bugün dünyanın neresine bakarsanız bakın ve nerede anarşi, kaos ve savaş varsa orada ABD’nin parmağı vardır. Orada ya ABD’nin silahları var ya da oradaki insanları silahlı eğitime tabi tutmaktadırlar. Orada altyapıyı oluşturan ajanları fitneliklerini salgılamaktadırlar. Her üç faaliyetin de amacı ve ortak noktası daha ne kadar fazla silah satabiliriz anlayışı hâkimdir. İnsanlar ölmüş, çocuklar; çocukluğunu yaşamamış, anasız ve babasız kalmış, insanlar mülteci durumuna düşmüş, perişan olmuş, bunların hiçbiri onların umurunda değildir. Onların tüm plan ve projeleri hangi eylemi veya hangi projeyi uygulamaya koyarsak daha fazla silah satışını gerçekleştirebiliriz. Planları, davranışları, eylemleri ve düşüncelerinin odak noktası bu olmaktadır.

Dünyayı bu uğurda bir savaş alanına çevirdiler. Ayakta duramayan tuhaf hareketlerde bulunan bir başkanın yaptığı planlar değildi. Bunlar ancak kirli derin devleti tarafından ve silah lobilerin işbirliğinden yapılan plan ve projeleri başkanı tarafından onaylanarak uygulanmaktadır.

Dün İran ve Irak’ı birbirine kırdıran, milyonlarca insanın ölümüne ve mülteci durumuna düşüren o anlayışın devamıdır.

Yine silah fabrikalarını tam kapasiteyle çalıştırmak için Suriye ve Türkiye’yi birbirine bırakmaya çalışmadılar mı? Suriye’ye ve orada bulunan örgütlere petrol karşılığından silahlar satmadılar mı? Plan ve projeleri silahlarını satma odaklı olarak yapmadılar mı? Tüm bunlara rağmen hâlâ ABD’ye inananlar var.

Bunları yaparken dost olan iki ülkeyi kolaylıkla birbirine düşman etme becerilerini şeytandan daha üstün hale getirdiler. Onun için ABD’ye zamanında büyük şeytan demişler.

Suriye ve Türkiye arasında da aslında ABD burada da büyük bir savaşın çıkma beklentisi içerisindeydi, ancak Türkiye bunun farkına varınca daha temkinli ve daha zekice davranarak, onların planlarını altüst etti.

Müslüman ülkeler kalmayınca bu sefer de aynı ırktan iki ülkeyi birbirine düşürdüler. Bu ülkeler; Ukrayna - Rusya bu savaşta hem eski silahlarını hem de modern silahlarını AB ülkelerinin katkılarıyla sattılar. Bu savaş sonlanmadan Yunanistan – Türkiye arasında gerginlik yaratan planları devreye koydular. Çıkan yeni silahları da bu sefer Yunanistan’a satışını gerçekleştirdiler. Yunanistan’a Türkiye düşmanlığını pompalayarak ve Yunanistan’ı korkutarak hesapsız silahlar satmaya başladılar. Onunla da yetinmediler Kıbrıs’a da Türkiye’den dehşetli düşman korkusunu pompalayarak oraya da silah satışlarını gerçekleştirdiler.

Tüm dünya ülkeleri bunu bilmelidirler ki şeytandan nasıl fayda gelmez ve sürekli zarar geliyorsa, öyle bilin ki ABD ve ortaklarından da fayda değil, ancak zarar gelebilir.

Hâlâ onlara umut bağlayan varsa hem kendisini ve hem de bağlı olduğu toplumu ateşe atmaya hevesli demektir. Bu da galiba koltuk belası içindir. Buna dikkat edelim. Tarihte kendi iktidarı için toplumu felakete götürenler az değildir. Onun için toplum olarak uyanık olmak zorundayız.

Uyanık olmazsa tarih tekerrür eder. Rezalet ve perişanlık diz boyu olur. Bu işin bir daha geri dönüşü olmayabilir. Allah, bu millete zeval vermesin.