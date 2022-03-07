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Dünya ABD ve Avrupa’nın kararı dünya piyasalarını fena vurdu: Petrol fiyatları yükseldi, altın tavan yaptı
Dünya

ABD ve Avrupa’nın kararı dünya piyasalarını fena vurdu: Petrol fiyatları yükseldi, altın tavan yaptı

ABD ve Avrupa’nın Rus ham petrolünü yasaklamaya yönelik harekete geçmesi petrol fiyatlarını %10 arttırdı ve hisse senetlerinin ise düşmesine neden oldu. Yine altının ons fiyatı da 2 bin doları aştı.

Yeniakit Publisher
2022-03-07 09:55:00 - 2022-03-07 10:46:04
ABD ve Avrupa’nın kararı dünya piyasalarını fena vurdu: Petrol fiyatları yükseldi, altın tavan yaptı

Rusya'nun Ukrayna'ya müdahalesinin uluslararası piyasadaki etkisi de devam ediyor.

Bu gece (04.40) itibariyle altının ons fiyatı fırladı ve 2 bin doları aştı. Daha sonra 1.990 seviyesine indi.

ABD’nin adımı petrolü fırlattı

Brent petrolün fiyatı ise, ABD'nin Rusya'dan petrol ithalatına yaptırım uygulamaya hazırlandığını açıklamasının ardından, 110 dolar civarından bir anda gece 03.30'de 130 doları aştı. Şu anda 130 dolar seviyesinde. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'dan petrol ithalatını yasaklamak için adımların atıldığını belirterek, "Konuyla ilgili Avrupa'da ortaklarımızla konuşuyoruz" dedi.

Türkiye’de piyasalarda son durum?

Dünya piyasalarındaki hareketlilik Türkiye'ye de yansıdı. Dolar, euro ve altın güne yükselişle başladı.

Dolar: 14,27 TL

Euro: 15,59 TL

Gram Altın: 907 TL

Tasarı hazırlanıyor

Blinken'ın açıklaması sonrası ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de Rus petrolünün ithalatını yasaklayacak yasa tasarısı için, "Tasarımız ABD'ye Rus petrol ve enerji ürünlerinin ithalatını yasaklayacak. Rusya ve Belarus ile normal ticari ilişkileri ortadan kaldıracak ve Rusya'nın Dünya Ticaret Örgütü'ne erişimini engellemek için ilk adımı atacak" dedi.

Tüm zamanların rekoru kırılablilir

İşgalin başlamasında önce 90 dolar civarlarında olan brent petrol, savaşın başlamasıyla 100 doları aşarak son 10 yılın rekorunu kırmıştı.

Bazı analistler ise, petrol fiyatlarının savaşın seyrine göre tüm zamanların zirvesi olan 147,5 doları görebileceğini ifade etti.

Akaryakıta yeni zamlar gelebilir

Bu artışla beraber, akaryakıtta yeni zamların gelmesi bekleniyor.

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Yorumlar

Yorumcu

Anlaşılan oki dahada yapacak. Ne oldu küresel güçtük falan filan? Aşı saçmalığına hazinenin yarısını harcarsanız olacağı bu. Ne tedavi etti ne bir işe yaradı anca milleti zehirledi ama milletin belli bir kesiminede müstehak
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