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Gündem ABD Umman'da İran tankerini vurdu
Gündem

ABD Umman'da İran tankerini vurdu

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

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ABD Umman'da İran tankerini vurdu

ABD ile İran arasındaki askeri gerilim denizlere taşındı. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Amerikan güçlerinin hedef aldığı İran’a ait ham petrol tankeri M/T Kylo’nun Umman Körfezi’nde battığını açıkladı. CENTCOM, geminin sulara gömüldüğü anlara ait görüntüleri de yayımladı.

ABD ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar sürerken Umman Körfezi’nden dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Amerikan ordusunun daha önce düzenlediği saldırıda vurulan İran’a ait ham petrol tankeri M/T Kylo’nun battığını duyurdu.

CENTCOM tarafından yayımlanan görüntülerde, saldırıda hasar alan tankerin önce yan yattığı, ardından kademeli olarak sulara gömüldüğü görülüyor.

CENTCOM’DAN DİKKAT ÇEKEN MESAJ

ABD Merkez Komutanlığı, tankerin batmasının ardından yaptığı açıklamada Tahran yönetimini hedef alan dikkat çekici bir ifade kullandı.

CENTCOM açıklamasında, “M/T Kylo, denizin dibinde olan İran donanması saflarına katıldı” ifadelerine yer verdi.

Böylece ABD ordusu, daha önce hedef aldığını açıkladığı İran tankerlerinden M/T Kylo’nun tamamen battığını resmen duyurmuş oldu.

ABD 3 İRAN TANKERİNİ HEDEF ALMIŞTI

Son gelişmenin öncesinde CENTCOM, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun (DMO) bölgedeki sularda devriye görevi yürüten iki ABD savaş gemisine balistik füze fırlattığını açıklamıştı.

ABD tarafı saldırıda Amerikan personelinin zarar görmediğini bildirirken, ardından İran’a ait 3 ham petrol tankerinin misilleme saldırısıyla hedef alındığını duyurmuştu.

M/T Kylo da ABD ordusunun vurduğunu açıkladığı bu tankerler arasında yer alıyordu.

CENTCOM: İRAN’IN BUNLARI SAVUNACAK İMKÂNI YOK

CENTCOM, hedef alınan tankerlerin İran Devrim Muhafızları Ordusu ile bölgedeki müttefik unsurlarını finanse etmek amacıyla kullanılan ve milyarlarca dolarlık gelir sağladığı öne sürülen gizli petrol ağıyla bağlantılı olduğunu ileri sürmüştü.

ABD Merkez Komutanlığı söz konusu açıklamasında Tahran’a yönelik, “İran’ın bunları savunacak hiçbir imkânı yok” mesajını vermişti.

M/T Kylo’nun Umman Körfezi’nde batmasıyla birlikte ABD-İran çatışmasının enerji nakil hatları ve deniz taşımacılığı üzerindeki etkileri bir kez daha öne çıktı.

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