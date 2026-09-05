İsrailli uzmandan çarpıcı kıyas: Türkler Ronaldo biz Messi’yiz

TAHSİN HAN

İsrail basınının önde gelen yayın organlarından Calcalist’e dikkat çeken bir analiz yazan havacılık uzmanı Nitzan Sadan, Türk Hava Kuvvetleri’nin ulaştığı kapasiteyi tüm boyutlarıyla mercek altına aldı.

Calcalist portalında 5,5 dakikalık kapsamlı bir görüntülü analiz videosuyla birlikte sunulan haberde, Türk Hava Kuvvetleri’nin tarihsel gelişimi ve bugün ulaştığı nokta detaylarıyla aktarıldı. Türkiye’nin hava gücünün sadece savaş uçağı sayısıyla ölçülemeyeceğini belirten Sadan, Türk ordusunun hava savaşının farklı katmanlarını aynı anda yönetebilen dünyanın en tehlikeli güçlerinden biri olduğunu vurguladı.

HER YERDE OPERASYON YAPAR

Türk Hava Kuvvetleri’nin bel kemiğini 250’yi aşkın F-16’nın oluşturduğunu ifade eden İsrailli uzman, bu uçakların radar, menzil ve elektronik karıştırma yeteneklerini artıran modernizasyonlardan geçtiğine dikkat çekti. Türkiye’nin elindeki SOM seyir füzesi, TOLUN, yerli Gökdoğan ile Amerikan yapımı HARM ve AIM-120 gibi zengin mühimmat çeşitliliğinin Türk jetlerine muazzam bir vuruş gücü kazandırdığını belirtti. Bu gücün 7 adet KC-135 yakıt ikmal uçağı, 600 kilometre menzilli E-7 Wedgetail erken ihbar uçakları ve HAVA SOJ elektronik harp sistemleriyle desteklendiğini ekleyen Sadan, Türkiye’nin kendi sınırlarının çok ötesinde operasyon yürütebilecek derin bir altyapıya sahip olduğunu kaydetti.

İHA BAŞARISINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Hem yazılı hem de görüntülü analizde Türkiye’nin insansız hava aracı teknolojisindeki başarısına özel bir parantez açan uzman, iki ülke arasındaki rekabeti çarpıcı bir benzetmeyle tanımladı: “Eğer İHA teknolojisi futbol olsaydı, Türkiye Ronaldo, biz de Messi olurduk.” Bayraktar TB2’nin Ukrayna’daki gücünden Kargı kamikaze İHA’larına kadar Türkiye’nin bu alanda küresel bir oyuncu haline geldiğini vurguladı.

Teknik altyapının yanı sıra insan kaynağına da değinen Sadan, Türk pilotlarının yılda ortalama 180 saat uçtuğunu ve bu süreyle Rusya, Çin ve İngiltere gibi ülkeleri geride bıraktığını belirtti. Kosova Savaşı’ndan NATO tatbikatlarına uzanan saha tecrübesi ve gelecekte envantere girmesi beklenen Eurofighter ile milli muharip uçak KAAN projeleriyle Türk ordusunun etkisini daha da artıracağını öngördü.

TÜRKLER BİZE ULAŞIR

İsrail’deki askeri gerçekliği “Bizde sadece üç mevsim var: Yaz, kış ve savaş” sözleriyle özetleyen Sadan, Türkiye’nin sahip olduğu disiplin, teknoloji ve tecrübeyle hafife alınamayacak bir güç olduğunu belirterek analizini net bir uyarıyla tamamladı: “Olası bir çatışma ağır sonuçlar doğurur; Türkler bize ulaşmanın yolunu bulur.”