ABD Suriye'den çekiliyor! İşte perde arkasındaki Erdoğan detayı

Reuters'a konuşan ABD'li yetkili, "Erdoğan- Trump görüşmesi sonrasında alınan kararlar hayata geçiyor. Çekilme kararı, Erdoğan-Trump görüşmesi sonrasında alındı." ifadelerini kullandı.

ABD askerlerini Suriye'den çekiyor

ABD'nin Suriye'den tamamen çekileceğini duyuran Beyaz Saray'ın ardından, Başkan Donald Trump "Suriye'de kalmak için bir neden kalmadı" şeklinde bir açıklama yaptı. Son olarak Beyaz Saray, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmeye başladığını duyurdu.

Kararın perde arkası

ABD'li yetkili, askeri güçlerin DEAŞ'a yönelik son operasyonun son aşamasının tamamlanmasıyla birlikte tamamen çekilmeye başlayacağını söyledi. Tüm askerlerin Suriye'den çekilmesinin 60 ile 100 gün arasında süreceği bildirildi.

"Erdoğan- Trump anlaşmasının sonucu"

Reuters'a konuşan ABD'li bir yetkili, "Karar, Trump ile Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan arasında Cuma günü gerçekleşen telefon görüşmesinde alındı." açıklamasında bulundu.

ABD'li yetkili, "Takip eden her şey, o telefon görüşmesinde varılan anlaşmanın hayata geçirilmesidir" dedi.

Bu gelişmelerin öncesinde Pentagon Sözcüsü Albay Rob Manning'den "Şu an için bölgedeki ortaklarımızla ve onlar üzerinden çalışmaya devam ediyoruz" açıklaması geldi.