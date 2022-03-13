ABD silahlı kuşlarını gönderdi!

Ukrayna işgali sürerken iki taraf da propaganda yapmaya devam ediyor... Ülkesinde bile çok tepki çeken savaşı haklı göstermeye çalışan Kremlin, son iddiasında, ABD’nin Ukrayna ordusu tarafından geliştirilen biyolojik silahları taşımak için göçmen kuşlardan oluşan bir ordu eğittiği ve söz konusu kuşların Rusya’ya uçarak bu biyolojik silahları yerleştirmeye hazırlandığı belirtti. İddia, Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı’nın baş sözcüsü Tümgeneral Igor Konaşenkov tarafından da desteklendi.

Ölümcül hastalıkları kuşlarla yayacaklar

Konashenkov, ABD’nin Ukrayna ile biyolojik silahlar yapmak için çalıştığını kanıtladığını söylediği bir belge de yayınladı. Moscow Times’ın haberine göre, Konaşenkov “Bunun ve Ukrayna’da Pentagon tarafından finanse edilen diğer biyolojik araştırmaların amacı, ölümcül patojenlerin gizlice yayılması için bir mekanizma oluşturmaktı” dedi. Konaşenkov, ABD’nin kuşları, yarasaları ve sürüngenleri şarbon ve Afrika domuz vebası gibi ölümcül hastalıkları yaymak için nasıl kullanacağını araştırdığını iddia etti.

Güvercinler, her iki Dünya Savaşı’nda da iletişim için yaygın bir şekilde kullanıldı biliniyor anca uzmanlar kuşlar Rusya’daki veya başka herhangi bir yerdeki hedeflere biyolojik silahlarla saldırmak için eğitilemez.

Ancak silahları hedeflerine yönlendirmek amacıyla güvercinlerin füzelerin içinde oturmak üzere eğitildiği bir ABD projenin olduğu belirtiliyor.