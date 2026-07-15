ABD saldırıları devam ediyor! Hürmüz Boğazı yakınları vuruldu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İran basını, ABD’nin Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Keşm ve Hengam adaları ile Bender Abbas kentine saldırılar düzenlediğini bildirdi. Bölgedeki saldırıların ardından gelişmelerin yakından takip edildiği aktarıldı.
İran basınında yer alan bilgilere göre, Hürmüz Boğazı çevresinde yeni saldırılar gerçekleşti.
Saldırıların Keşm ve Hengam adaları yakınlarında yoğunlaştığı belirtildi.
BENDER ABBAS’A SALDIRI İDDİASI
İran’ın güneyinde stratejik öneme sahip Bender Abbas kentinin de ABD saldırılarının hedefleri arasında yer aldığı bildirildi.
Bender Abbas, Hürmüz Boğazı’na yakın konumu nedeniyle bölgedeki askeri ve deniz trafiği açısından kritik merkezlerden biri olarak biliniyor.
RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
İran makamlarından saldırıların hedefleri, hasar durumu veya can kaybına ilişkin henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.
Bölgede askeri hareketliliğin arttığı, gelişmelerin İran basını tarafından son dakika olarak duyurulduğu aktarıldı.
HÜRMÜZ HATTINDA GERİLİM TIRMANIYOR
ABD’nin İran’a yönelik yeni saldırıları, Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilimi daha da artırdı.
Son günlerde ticari gemilere yönelik saldırı iddiaları, İran’ın boğazdaki geçişlere ilişkin açıklamaları ve ABD’nin askeri karşılıkları, Körfez hattındaki krizin derinleştiğini gösteriyor.