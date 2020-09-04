ABD polisi yine bir siyahi öldürdü
Amerika'nın başkenti Washington'da meydana gelen olayda 18 yaşındaki siyahi genç polis tarafından vuruldu.
ABD'nin yönetim merkezi Washington DC'de meydana gelen olayda Deon Kay, isimli siyahi polis tarafından vurularak öldürüldü.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Washington Polis Depertmanı, bölgede silahlı birinin dolaştığı ihbarı üzerine olay yerine giden polisin kendini savunmak amacıyla ateş ettiğini belirterek, polislerin yaka kamerasından olay anını içerene görüntüleri paylaştı. Depertman şüphelilerden birinin etkisiz hale getirilirken diğerini arama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.
Polis güvenlik önlemi aldı
Kay'ın öldürülmesi sonrası Washington'da protestolar baş gösterdi. Polis birçok noktada güvenlik önlemi aldı.