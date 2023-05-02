ABD, Latin Amerika’yı Çin’e mi kaptırıyor? Sömürgecilikte yeni dengeler!

Latin Amerika ülkelerinin izlediği politikada önemli bir paradigma değişikliği yalandığı aşikar. Peki her zaman için ABD’nin arka bahçesi olarak bilinen Latin Amerika coğrafyasının Çin’le yakınlaşma sürecini tersine çevirmek için ABD’nin hala bir şansı var mı?

Finansgundem com’un derlediği bilgilere göre, bugünün Latin Amerika'sı, ABD'nin arka bahçesinden çok Çin'in ön bahçesine benziyor. Sadece 15 yılda Çin, bölgenin en büyük resmi alacaklısı, en hevesli yatırımcısı ve en hızlı büyüyen ticaret ortağı haline gelmiş ve önümüzdeki 15 yıl içinde de ABD'yi geçme yolunda olduğu gözüküyor.

ABD’nin arka bahçesinden Çin’in ön bahçesine

Time’dan Julio Guzman’ın haberine göre, son zamanlarda, Çin'in Latin Amerika'ya yönelik sessiz işgali, kritik doğal kaynaklara erişime odaklanmaktan, bölgenin ekonomik mimarisini ve ortamını etkili bir şekilde yeniden yapılandırmaya, stratejik fiziksel ve dijital altyapının, değer zincirlerinin, enerji kaynaklarının ve telekomünikasyon ağlarının kontrolünü aşamalı olarak ele geçirmeye kadar genişledi. Bu, Çin'in bölgedeki hukukun üstünlüğü, demokrasi ve ulusal özerklik üzerindeki ayak izinin olumsuz yan etkilerinin yanında, yatırım, teknoloji ve kamu finansmanı açısından Latin Amerika'nın gelişimi için iyi bir haber gibi görünebilir. Ancak önümüzdeki yıllarda Latin Amerika demokratik durgunluktan demokratik bunalıma geçebilir.

Bu noktaya, Batı’nın bölgeye karşı onlarca yıldır kayıtsız kalması, ABD'nin çok taraflı düzenden çekilmesi ve ülkenin yurtdışındaki özgüven kaybını yansıtan muğlak ABD dış politikası nedeniyle gelindi. ABD'nin bölgeye gösterdiği ihmal edilebilir ilginin simgesi, Latin Amerika ülkelerindeki 12 boş ABD büyükelçiliği ve son on yılda Xi Jinping'in yaptığı 10 geziye kıyasla Amerikan Başkanlarının bölgeyi sadece beş kez ziyaret etmesi gösterilebilir.

10 temel ilke

Bu arada, ABD'nin Çin'in Latin Amerika'daki artan ayak izine karşı koyma planı da yok gibi görünüyor. Geçen yıl Amerika Zirvesi'nde Başkan Joe Biden tarafından başlatılan ve bugüne kadar yalnızca 11 üye ülkenin bulunduğu Amerika Ekonomik Refah Ortaklığı (The Americas Partnership for Economic Prosperity -APEP) ve Louisiana'dan Cumhuriyetçi Senatör Bill Cassidy tarafından Çin Komünist Partisinin bölgedeki etkisine karşı koymak için cüretkar bir önlem paketi olan Amerika Yasası (Americas Act) umut verici araçlar gibi görünüyor. Ancak bilinen hiçbir resmi belge, bu konuyu ele almak için kapsayıcı bir stratejiye benzeyen herhangi bir şeyin ana hatlarını çizmiyor veya bundan bahsetmiyor.

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Bu, Biden Yönetimi'nin Çin'in Latin Amerika'daki yıpratıcı ayak izine karşı ciddi bir yaklaşım tasarlaması ve potansiyel olarak önümüzdeki yıllarda Batı Yarımküre'nin yaklaşan kaderini değiştirmesi için tarihi ve yüksek riskli bir fırsat. Uluslararası kuruluşlar, iş dernekleri, akademi ve Kongre’nin her iki tarafındaki milletvekilleri arasında Washington'da Çin-Latin Amerika ilişkilerine zaten artan bir ilgi bulunuyor. Ancak anı yakalamak ve hüsnükuruntuları gerçeğe dönüştürmek için, Beyaz Saray liderliğinin bölgeyle ilişkilerinde politika reformunun bir ön koşulu olarak birkaç temel ilkeye bağlı kalması gerekiyor.

Dürüst olunmalı

ABD'nin bir plan geliştirirken öne ve merkeze koyması gereken tek değer dürüstlüktür. Politika oluşturma süreci, gerçek siyasi irade ile desteklenmeli ve çıkar grupları tarafından yönlendirilmemelidir. Dahası, ABD'nin alçakgönüllülükle Latin Amerika'nın onlarca yıldır hafife alındığını kabul etmesi gerekir. Bölgenin yarım küredeki stratejik önemini yeniden değerlendirmeli ve alt kıtada işlerin nasıl yürüdüğüne dair eski anlayış ve varsayımların dramatik bir şekilde değiştiğini kabul etmelidir.

Bugün Latin Amerika siyaseti, kalıcı eşitsizlik, göçün neden olduğu daha büyük aile parçalanmaları, siyasi örgütlenmeler ve her zamankinden daha aşırı siyasi parçalanma ile birlikte sürdürülebilir ekonomik büyümenin karmaşık bir yan ürünüdür. Ayrıca, çok kutuplu modern dünyada bölgesel seçkinler, iyi ya da kötü, ABD dışındaki güçlü uluslarla ilişki kurmayı giderek daha fazla öğrendiler. Dolayısıyla, Pekin’in bölgeye yönelik niyetlerini etkisiz hale getirmek için dürüstlük oldukça etkili bir plan olarak öne çıkıyor.

Yalnız hareket edilmemeli

Batı, yani hem ABD hem de müttefikleri, bölgeye yönelik herhangi bir yeni yaklaşıma topluca öncülük etmelidir. Ortak girişimler daha fazla politika seçeneği ve kaynak sağlayacak ve Latin Amerika'da ABD'ye yönelik mevcut düşmanlığı azaltacaktır.

Kollar sonuna kadar açılmalı

Hiçbir stratejik plan ülkeleri yabancılaştırmamalıdır. Katılım, ülke gelirine, büyüklüğüne veya iktidardaki partinin ideolojisine bağlı olmamalıdır. 12 Latin Amerika Başkanının katılmadığı 2022 Amerika Zirvesi fiyaskosu, başlangıçta ayrıcalıklı hissettiren bir diyalog kurulmasına karşı uyarıcı bir masal görevi görmelidir.

Gerçekçi olunmalı

Latin Amerikalı ortakların talepleri, geleneksel olarak olduğu gibi, yalnızca ABD'nin çıkarlarıyla değil, bölgenin çıkarlarıyla eşleşmelidir. Stratejik plana katılmak için teşvikler ve koşullar çekici ve makul olmalıdır. Örneğin, Latin Amerika ülkelerinden Tayvan'ı resmen tanımalarını istemek, ABD'nin ‘dostça' bulmadığı bölgesel forumlara katılmaktan kaçınmak veya sınırlarında mevcut Çin etkisini sona erdirmek için özel önlemler almak, köprülerin baştan sağlıksız kurulmasına neden olabilir. Her ülkenin mevcut kaynakları, kurumsal kapasitesi ve ekonomik değerlendirmeleri hakkında bir gerçeklik kontrolü şarttır.

Kendi eviniz düzene sokulmalı

Sağlıklı bir ilişkiyi bozuk araçlarla inşa edemezsiniz. Bir stratejik plan formüle ederken, ABD'nin kurumlar arası koordinasyon ve kaynakların etkili bir şekilde uygulanması için tüm kurumsal düzenlemeyi düşünmesi gerekir. Amerikalılararası Kalkınma Bankası (Inter-American Development Bank), Amerikan Devletleri Örgütü (Organization for American States) ve Finansal İşbirliğini Kalkındırma (Development Financial Corporation) reformlarının başlaması zorunludur.

Gerçek güçle konuşulmalı

Uyarlanabilir değişimin yapısal ve sürdürülebilir olması gerektiğinden, planın birincil hedef kitlesi, özel sektör, teknokratlar, akademi, sivil toplum kuruluşları ve gençler gibi hem uzun süredir devam eden hem de gelişmekte olan kilit paydaşlardan oluşan bölgenin seçkinleri olmalıdır. Geçici hükümetler önemli muhataplar olsa da, özellikle bölge seçimlerinin yüksek değişkenliği ve öngörülemezliği göz önüne alındığında, ABD-Latin Amerika stratejisi geçici makam sahiplerini aşmalıdır.

Yerel düzeye odaklanılmalı

ABD'nin yerel ihtiyaçları ve korkuları daha iyi anlamak için ulus altı seviyelerdeki diplomatik varlığını da artırması gerekiyor. Bunu yapmak, gerçek ilgi karşılığında alınabilecek değerli siyasi takdiri ortaya çıkarabilir.

Sabırlı olunmalı

Politik olarak hızlı kazanımlar gerekli olsa da, planın varoluş nedeni uzun vade ve görüşe dayanmalıdır. Bu nedenle, aralıklı hedefler, uzun vadeli bir stratejik hedefe doğru adımlar olarak çerçevelendirilmelidir. Ayrıca, bölgedeki sorunların semptomlarına değil, temel nedenlerine odaklanılmalıdır. Anlamlı değişimler zaman alır. Latin Amerika'nın ABD'ye olan güvenini ve güvenilirliğini yeniden inşa etmek bir süreç alacaktır. Çin'in bölgede bir yer edinmesi 15 yılını aldı ve ABD'nin zaman içinde sürekli çaba göstermesi gerekecektir.

Yaparak öğrenilmeli

Politika oluşturma bağlamsallaştırılmalı, çeşitli araçlar kullanılmalı, öğrenilen dersler dahil edilmeli ve gerektiğinde uyum sağlama esnekliği geliştirilmelidir.

Saf olunmamalı

Çin, Latin Amerika'da kalacak. Çin ekonomisinin dönüşümü zaten devam ediyor ve kamu borcuyla ilgili artan endişeler göz önüne alındığında Latin Amerika'nın güçlü finansman talebi, gelecekte yalnızca Çin'in bölgedeki ayak izini artırmaya hizmet edecek.

ABD ve Latin Amerika bir zamanlar evli ve yaşlı bir çift gibiydiler, ilişkileri kusurlu olsa da rahattı; çekişmeleri, paylaştıkları şeyde zayıflık belirtisi göstermiyordu. Ama şimdi, bu aşka büyüleyici bir yabancı meydan okuyor ve uzun zamandır kanıksanan Latin Amerika baştan çıkıyor. Evliliği yeniden inşa etmenin tek yolu dürüst diyalog, karşılıklı saygı, hesap verebilirlik ve şeffaflıktan geçiyor.