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Dünya ABD koronavirüste daha kötüsüne hazırlanıyor
Dünya

ABD koronavirüste daha kötüsüne hazırlanıyor

ABD’de 7 eyalette koronavirüs vakalarının yükselişe geçtiğini belirten, ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Müdürü Dr. Anthony Fauci, sayıların rahatsız edici bir boyutta olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-06 00:02:00 -
ABD koronavirüste daha kötüsüne hazırlanıyor

Çin'de ortaya çıkan koronavirüsün yeni merkez üssü olan ABD’de vaka ve can kayıpları hızla artıyor. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Müdürü Dr. Anthony Fauci, Güney Dakota, Kuzey Dakota, Iowa, Arkansas, Missouri, Illinois ve Indiana gibi eyaletlerde koronavirüs vakalarının arttığını söyledi.

Fauci, eyaletlerdeki vaka sayılarının arttığını bunun da bir sorun oluşturacağını söyledi. Sayıların rahatsız edici boyutta olduğunu belirten Fauci, hafta sonu ve İşçi Bayramı'nda dikkatli olunmazsa ülkeyi yeni bir tehlikenin beklediği konusunda uyarıda bulundu.

En kritik eyalet Illinois

ABD’de bulunan John Hopkins Üniversitesi tarafından açıklanan rakamlara göre, 250 bin 105 vaka ile Illinois ülkede şu anda en riskli eyalet olma özelliğini taşıyor.

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