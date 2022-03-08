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Dünya ABD istihbaratı duyurdu... İşte Ukrayna'da öldürülen Rus askerlerinin sayısı
Dünya

ABD istihbaratı duyurdu... İşte Ukrayna'da öldürülen Rus askerlerinin sayısı

ABD Savunma İstihbarat Ajansı Direktörü Scott Berrier, Ukrayna'da öldürülen Rus askerinin sayısını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-08 19:44:00 -
ABD istihbaratı duyurdu... İşte Ukrayna'da öldürülen Rus askerlerinin sayısı

ABD'li istihbarat örgütü direktörleri, Ukrayna'da 2 ila 4 bin arasında Rus askeri zayiatının olduğunu tahmin ettiklerini ve Moskova'nın saldırılarını artırması sonucu Ukrayna'da gelecek birkaç haftanın "çok ağır" geçeceğini belirtti.

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesinde yapılan oturuma Merkezi İstihbarat Direktörü (CIA) William Burns, Ulusal İstihbarat Direktörü (DNI) Avril Haines, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray, Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) Direktörü Paul Nakasone ve Savunma İstihbarat Ajansı (DIA) Direktörü Scott Berrier katıldı.

Rusya'nın Ukrayna'da istediği sonucu elde edemediğini vurgulayan CIA Direktörü Burns, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "kızgın" olduğunu ve durumdan memnun olmadığını savundu.

Burns, "Putin şu anda kızgın ve sinirleri bozulmuş durumda. Muhtemelen (Ukrayna'daki) eylemlerini ikiye katlayacak ve sivil zayiatını umursamadan Ukrayna ordusunu bastırmaya çalışacak. Fakat Putin için bu işin siyasi olarak sürdürülebilir bir sonu yok." değerlendirmesini yaptı.

Putin'in Ukrayna'yı bağımsız bir ülke olarak görmediğini ve uzun zamandır bu ülke için planlar yaptığını anlatan Burns, Putin'in bu planlarında ciddi şekilde yanıldığını ifade etti.

Burns, Rusya'nın saldırılarını artıracağını ve "gelecek birkaç haftanın oldukça ağır ve çirkin geçeceğini" kaydetti.

Rusya'nın askeri zayiatı 2 ila 4 bin arasında

Aynı oturumda konuşan Savunma İstihbarat Ajansı Direktörü Scott Berrier ise Rusya'nın Ukrayna'da beklediğinden daha fazla asker kaybettiğini savundu. Berrier, Rusya'nın Ukrayna savaşında şu ana dek 2 ila 4 bin arasında askeri zayiatının olduğunu tahmin ettiklerini söyledi.

 

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