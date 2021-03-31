ABD ile kritik ticaret görüşmesi
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve ABD Ticaret Temsilcisi Tai Katherine arasında video konferans yoluyla bir görüşme gerçekleştirildi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "ABD Ticaret Temsilcisi Tai Katherine ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik, küresel ve ikili konularda görüş alışverişinde bulunduk." dedi.
Pekcan, "Mevcut ticari ve ekonomik ilişkilerimizi değerlendirdik ve ülkelerimiz arası ticareti geliştirmek için güçlü bir irade ortaya koyduk." ifadelerini kullandı.