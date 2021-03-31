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Ekonomi ABD ile kritik ticaret görüşmesi
Ekonomi

ABD ile kritik ticaret görüşmesi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve ABD Ticaret Temsilcisi Tai Katherine arasında video konferans yoluyla bir görüşme gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-31 22:23:00 - 2021-03-31 22:25:01
ABD ile kritik ticaret görüşmesi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "ABD Ticaret Temsilcisi Tai Katherine ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik, küresel ve ikili konularda görüş alışverişinde bulunduk." dedi.

Pekcan, "Mevcut ticari ve ekonomik ilişkilerimizi değerlendirdik ve ülkelerimiz arası ticareti geliştirmek için güçlü bir irade ortaya koyduk." ifadelerini kullandı.

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