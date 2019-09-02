ABD İdlib’i YPG/PKK için vurdu

Çınar Demir Ankara

Aylardır katil Esed güçleri ve Rusya’nın saldırılarıyla yerle bir edilen İdlib’e son olarak ABD de hava saldırısı düzenledi. İdlib’e sıkışıp kalan 1 milyon civarında sivil, son birkaç ayda şiddeti artan saldırılarla katledilmeye devam edilirken, Rusya’dan Esed rejimine, ABD’ye kadar çok çeşitli güçlerin hedef aldığı şehrin konumu dikkat çekiyor.

Türkiye dışında herkes İdlib’i vurdu!

Bölgede yaşananlara bakıldığında, Türkiye dışında bölgedeki güçlerin hepsinin İdlib’i vurduğu görülüyor. İdlib, dünyayı karanlık emelleri için kana bulamaktan çekinmeyen Siyonistlerin kurmaya çalıştığı PKK kukla terör devletinin Akdeniz’e çıkışı için son engeli oluşturuyor. Bu da birbiriyle ilk bakışta ilgisi bulunmayan güçlerin ardı ardına bölgeye saldırılarının sebebini ortaya koyuyor. Son bir ayda Esed rejimi saldırılarını yoğunlaştırırken, pazar günü kentin güneyinde bulunan Han Şeyhun kasabasına saldırılarını artıran rejim güçleri, kasabayı ele geçirerek bölgedeki tüm yolların kesişme noktasını da kontrol altına aldı. Rusya’nın hava saldırılarıyla yüzlerce masum sivil hayatını kaybederken, yüz binlercesi de Türkiye sınırına doğru yola çıkınca, Siyonist kuklacılar terör devletini Akdeniz’e ulaştırma hedefine bir adım daha yaklaştı. Esed ve Rusya güçlerinin saldırıları, önceki gün ilan edilen ateşkes ile nispeten azalırken bu kez devreye ABD girdi. ABD uçakları, İdlib’e hava saldırısı düzenledi. ABD’li yetkililer, saldırının sözde El Kaide’ye karşı düzenlendiğini duyurdu. Bölgede binlerce milisi bulunan İran da İdlib’deki muhaliflere sürekli saldırarak can kaybını artırıyor.

-Muhaliflerin sıkışık kaldığı İdlib, Fırat’ın doğusunda oluşturulan ve Deyr Ez Zor’a kadar olan toprakları kontrol eden kukla PKK terör devletinin Akdeniz’e ulaşmasına tek engeli oluşturuyor.

Ateşkes ilan edildi, ABD vurdu!

Rusya’nın Suriyeli Tarafları Uzlaştırma Merkezi ise, ABD’nin Rusya ve Türkiye’ye bildirimde bulunmadan İdlib’de hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Rusya, ABD’nin İdlib’deki saldırıları bölgedeki ateşkesin riske atıldığını bildirdi. Diğer yandan Esed güçleri, önceki gün sabah saatlerinde İdlib’in Serakib ilçesi, Cercenaz beldesi ile Tuh, Deyr Şarki ve Deyr Garbi köylerine havan ve roket gibi karadan karaya ağır silahlarla saldırılarını yoğunlaştırdı. Rusya Savunma Bakanlığı, 30 Ağustos günü öğleden sonra rejimin askeri birliklerinin tek taraflı olarak İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde ateşkes ilan ettiğini ve 06.00 itibarıyla geçerli olacağını duyurmuştu.

2018’deki mutabakattan bu yana 946 bin sivil yerinden oldu!

Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül 2018 tarihinde imzalanan mutabakata rağmen İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde yaklaşık 946 bin sivil, saldırılar yüzünden yerini terk etmek zorunda kaldı. Suriye rejiminin, Rusya’nın desteğiyle İdlib’deki ilerleyişi ise son haftalarda hız kazandı. Rejim güçleri, geçtiğimiz hafta Pazar günü kentin güneyinde bulunan stratejik Han Şeyhun kasabasını ele geçirdi. Rejimin son günlerde İdlib’in güney ve batı yönlerindeki ilerleyişine Rusya da havadan savaş uçaklarıyla destek verdi. Şiddetli saldırılar sonucunda Han Şeyhun ile Hama arasındaki muhalifler, bölgeyi boşaltarak kuzeye çekildi. Han Şeyhun’u ele geçiren rejim güçleri, Halep ile Şam’ı birbirine bağlayan M5 Otoyolu’nun bir kısmının da kontrolünü ele geçirmiş oldu. Bölgede yaşanan saldırılar, 2018 yılında Türkiye ve Rusya arasında varılan mutabakatın da sivilleri kurtarmaya yetmediğini ortaya koydu.